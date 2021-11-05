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Разумков створює в Раді нове об'єднання: у назві обіграв своє прізвище

П'ятниця, 5 листопада 2021, 13:55
Разумков створює в Раді нове об'єднання: у назві обіграв своє прізвище
Дмитро Разумков. Фото з сайту ВР

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання "Розумна політика".

Джерело: співрозмовники "Української правди" у ВР, прессекретар Разумкова Ольга Туній у коментарі УП

Деталі: За даними джерел УП, туди увійдуть приблизно 25 народних депутатів з числа "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

Серед них зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Туній підтвердила УП, що Разумков створює міжфракційне об’єднання.

Пряма мова Туній: "Так, це правда. Нарешті в Раді з’явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи скоріше за все вже направлено на ім‘я Руслана Стефанчука".

Такий крок продиктований тим, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками, і в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат.

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Передісторія: 

  • 6 жовтня народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Проти відставки Разумкова голосували такі нардепи "СН": Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва. 
  • Раніше в інтерв'ю "Українській правді" Разумков заявив, що є велика кількість народних депутатів, яких він вважає своєю командою, але відмовився говорити, чи створюватиме власну групу у парламенті у випадку відставки.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада
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