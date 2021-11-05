Разумков створює в Раді нове об'єднання: у назві обіграв своє прізвище

Ексспікер парламенту Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об’єднання "Розумна політика".

Джерело: співрозмовники "Української правди" у ВР, прессекретар Разумкова Ольга Туній у коментарі УП

Деталі: За даними джерел УП, туди увійдуть приблизно 25 народних депутатів з числа "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційних.

Серед них зокрема, "слуги народу" Неллі Яковлева, Василь Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько, колишня "слуга" Людмила Буймістер та нардеп від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко.

Туній підтвердила УП, що Разумков створює міжфракційне об’єднання.

Пряма мова Туній: "Так, це правда. Нарешті в Раді з’явиться "Розумна політика". Наскільки мені відомо, документи скоріше за все вже направлено на ім‘я Руслана Стефанчука".

Такий крок продиктований тим, що більшість потенційних соратників Разумкова є депутатами-списочниками, і в разі виходу зі своєї фракції вони можуть втратити мандат.

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