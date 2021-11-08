В об’єднання Разумкова увійдуть 21 "слуга" і два "батьківщинівці"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика", серед них 21 "слуга" і два "батьківщинівці".

Джерело: Разумков у Telegram

Пряма мова Разумкова: "Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання".



Деталі: Крім Разумкова у нове МФО увійдуть 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.

А також нещодавно виключена зі "СН" і наразі позафракційна Людмила Буймістей.

І два депутати від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко та Володимир Кабаченко.

За словами Разумкова, звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. І наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення.

Передісторія: