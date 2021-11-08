В об’єднання Разумкова увійдуть 21 "слуга" і два "батьківщинівці"
Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков оприлюднив список депутатів, які увійдуть до створеного ним міжфракційного об’єднання під назвою "Розумна політика", серед них 21 "слуга" і два "батьківщинівці".
Джерело: Разумков у Telegram
Пряма мова Разумкова: "Будь-яка політика має бути відкритою та чесною і базуватися саме на цих принципах. Тому щоб зняти будь-які маніпуляції, публікую лист про створення МФО та перелік депутатів, що увійшли до складу об’єднання".
Деталі: Крім Разумкова у нове МФО увійдуть 21 "слуга народу": Володимир Козак, Василь Мокан, Роман Соха, Неллі Яковлєва, Оксана Дмитрієва, Валерій Божик, Дмитро Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олександр Бакумов, Олег Воронько, Ольга Коваль, Дарія Володіна, Роман Бабій, Михайло Новіков, Аліна Загоруйко, Костянтин Касай, Дмитро Гурін, Михайло Крячко, Євген Петруняк, Іван Юнаков.
А також нещодавно виключена зі "СН" і наразі позафракційна Людмила Буймістей.
І два депутати від "Батьківщини" – Андрій Ніколаєнко та Володимир Кабаченко.
За словами Разумкова, звернення про створення міжфракційного об'єднання "Розумна політика" вже знаходиться на розгляді керівництва парламенту. І наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення.
Передісторія:
- 5 листопада стало відомо про бажання колишнього голови Ради створити власне міжфракційне об’єднання, куди доєднаються деякі депутати "Слуги народу", "Батьківщини" та позафракційні.
- 29 жовтня в керівництві фракції "Слуга народу" сказали, що розглянуть питання позбавлення Разумкова мандата на найближчому з’їзді партії.
- Останні соціологічні опитування показують суттєве зростання президентського рейтингу Разумкова. Його відставку з посади спікера парламенту підтримало лише 8% українців.
- Заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець заявив, що депутати, які хочуть вступити в міжфракційне об’єднання Дмитра Разумкова, повинні будуть скласти свої мандати.