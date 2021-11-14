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Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП

Воскресенье, 14 ноября 2021, 21:50
фото с сайта ВР

Нардеп Дмитрий Разумков заявляет о давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на депутатов, намеренных войти в его межфракционное объединение "Разумная политика".

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит и со стороны представителей Офиса президента, и со стороны руководства фракции непосредственно на людей.

Кого-то уже уволили с руководителей подкомитетов, на кого-то оказывается давление: "Если ты не выйдешь из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные, низкие действия со стороны бывших коллег – это просто безнравственно".

Детали: Вместе с тем, Разумков отдал должное "коллегам, которые сегодня рядом, что они стойко переносят все, как говорят в армии, тяготы и лишения".

Он также опроверг слова руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что некоторые депутаты уже начали выходить из межфракционного объединения "Разумная политика".

"Пока никто не подходил и ничего не присылал… Так бы хотелось спикерам Офиса президента, но нет. Я действительно думаю, что изменения в межфракционном объединении будут, оно будет увеличиваться", - добавил Разумков.

Предыстория:

  • В начале октября нардепы отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого обострился конфликт с партией власти "Слуга народа". 
  • 5 ноября стало известно, что экс-спикер Верховной Рады создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
  • 8 ноября Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им объединение, среди них 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

Катерина Тищенко, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаОфис президентаСлуга народа
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