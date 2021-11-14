Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков заявляет о давлении на "своих" нардепов со стороны ОП

Воскресенье, 14 ноября 2021, 20:50
Разумков заявляет о давлении на своих нардепов со стороны ОП
фото с сайта ВР

Нардеп Дмитрий Разумков заявляет о давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на депутатов, намеренных войти в его межфракционное объединение "Разумная политика".

Источник: Разумков в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Я знаю о том, что достаточно серьезное давление происходит и со стороны представителей Офиса президента, и со стороны руководства фракции непосредственно на людей.

Кого-то уже уволили с руководителей подкомитетов, на кого-то оказывается давление: "Если ты не выйдешь из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные, низкие действия со стороны бывших коллег – это просто безнравственно".

Детали: Вместе с тем, Разумков отдал должное "коллегам, которые сегодня рядом, что они стойко переносят все, как говорят в армии, тяготы и лишения".

Он также опроверг слова руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что некоторые депутаты уже начали выходить из межфракционного объединения "Разумная политика".

"Пока никто не подходил и ничего не присылал… Так бы хотелось спикерам Офиса президента, но нет. Я действительно думаю, что изменения в межфракционном объединении будут, оно будет увеличиваться", - добавил Разумков.

Предыстория:

  • В начале октября нардепы отправили в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, у которого обострился конфликт с партией власти "Слуга народа". 
  • 5 ноября стало известно, что экс-спикер Верховной Рады создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".
  • 8 ноября Разумков обнародовал список депутатов, которые войдут в созданное им объединение, среди них 21 "слуга" и два "батькивщиновца".

Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаОфис президентаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: