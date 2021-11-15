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FT: ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на кордоні

Понеділок, 15 листопада 2021, 03:29
FT: ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на кордоні
JAAP ARRIENS/AFP via Getty Images

ЄС розширить санкції проти Білорусі у  відповідь на кризу на східному кордоні блоку.

Джерело: дипломати ЄС у Financial Times

Деталі: Дипломати ЄС повідомили виданню, що блок складає список осіб та організацій, які беруть участь у переміщенні людей з таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак, до кордону Білорусі та ЄС.

Зокрема, ЄС розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також в проєкт списку входить готель "Мінськ" для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings. Зазначається, що з 7 листопада Cham Wings виконала чотири рейси з Дамаска до Мінська. 13 листопада авіакомпанія повідомила, що зупиняє польоти до Білорусі "негайно".

Крім того, до санкційного списку може  потрапити аеропорт  Мінська. За словами дипломатів, держави-члени розділилися у думках про те, чи слід застосовувати ці заходи до аеропорту з урахуванням пов'язаних із цим юридичних складнощів.

Остаточний список людей та організацій узгоджуватимуть кілька тижнів, доки ЄС погоджуватиме свої дії з союзниками.

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Передісторія:

  • На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
  • У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.
  • Білоруські військові в ніч на 13 листопада службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.
  • ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, запроваджені проти Мінська.
  • Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкціїБілорусь
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