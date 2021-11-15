FT: ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на кордоні

ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на східному кордоні блоку.

Джерело: дипломати ЄС у Financial Times

Деталі: Дипломати ЄС повідомили виданню, що блок складає список осіб та організацій, які беруть участь у переміщенні людей з таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак, до кордону Білорусі та ЄС.

Зокрема, ЄС розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також в проєкт списку входить готель "Мінськ" для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings. Зазначається, що з 7 листопада Cham Wings виконала чотири рейси з Дамаска до Мінська. 13 листопада авіакомпанія повідомила, що зупиняє польоти до Білорусі "негайно".

Крім того, до санкційного списку може потрапити аеропорт Мінська. За словами дипломатів, держави-члени розділилися у думках про те, чи слід застосовувати ці заходи до аеропорту з урахуванням пов'язаних із цим юридичних складнощів.

Остаточний список людей та організацій узгоджуватимуть кілька тижнів, доки ЄС погоджуватиме свої дії з союзниками.

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