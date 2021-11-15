FT: ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на кордоні
ЄС розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на східному кордоні блоку.
Джерело: дипломати ЄС у Financial Times
Деталі: Дипломати ЄС повідомили виданню, що блок складає список осіб та організацій, які беруть участь у переміщенні людей з таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак, до кордону Білорусі та ЄС.
Зокрема, ЄС розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також в проєкт списку входить готель "Мінськ" для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings. Зазначається, що з 7 листопада Cham Wings виконала чотири рейси з Дамаска до Мінська. 13 листопада авіакомпанія повідомила, що зупиняє польоти до Білорусі "негайно".
Крім того, до санкційного списку може потрапити аеропорт Мінська. За словами дипломатів, держави-члени розділилися у думках про те, чи слід застосовувати ці заходи до аеропорту з урахуванням пов'язаних із цим юридичних складнощів.
Остаточний список людей та організацій узгоджуватимуть кілька тижнів, доки ЄС погоджуватиме свої дії з союзниками.
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Передісторія:
- На кордоні з Польщею уже кілька днів скупчуються мігранти, яких Білорусь намагається видворити в ЄС.
- У п’ятницю група мігрантів прорвалася через білоруський кордон на прикордонному пункті пропуску Кузьниця.
- Білоруські військові в ніч на 13 листопада службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні із Польщею.
- ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав ЄС у відповідь на санкції, запроваджені проти Мінська.
- Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями, пригрозив вжити заходів у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.