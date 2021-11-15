FT: ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на границе

ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на восточной границе блока.

Источник: дипломаты ЕС в Financial Times

Детали: Дипломаты ЕС сообщили изданию, что блок составляет список лиц и организаций, участвующих в перемещении людей из таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак, к границе Беларуси и ЕС.

В частности, ЕС рассматривает санкции в отношении двух десятков беларусских чиновников. Также в проект списка входит гостиница Минск для размещения мигрантов в стране и сирийский перевозчик Cham Wings. Отмечается, что с 7 ноября Cham Wings выполнила четыре рейса из Дамаска в Минск. 13 ноября авиакомпания сообщила, что останавливает полеты в Беларусь "немедленно".

Кроме того, в санкционный список может попасть аэропорт Минска. По словам дипломатов, государства-члены разделились во мнениях о том, следует ли применять эти меры к аэропорту с учетом связанных с этим юридических сложностей.

Окончательный список людей и организаций будут согласовывать несколько недель, пока ЕС согласовывает свои действия с союзниками.

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