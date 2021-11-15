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FT: ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на границе

Понедельник, 15 ноября 2021, 04:29
JAAP ARRIENS/AFP via Getty Images

ЕС расширит санкции против Беларуси в ответ на кризис на восточной границе блока.

Источник: дипломаты ЕС в Financial Times

Детали: Дипломаты ЕС сообщили изданию, что блок составляет список лиц и организаций, участвующих в перемещении людей из таких стран, как Сирия, Йемен и Ирак, к границе Беларуси и ЕС.

В частности, ЕС рассматривает санкции в отношении двух десятков беларусских чиновников. Также в проект списка входит гостиница Минск для размещения мигрантов в стране и сирийский перевозчик Cham Wings. Отмечается, что с 7 ноября Cham Wings выполнила четыре рейса из Дамаска в Минск. 13 ноября авиакомпания сообщила, что останавливает полеты в Беларусь "немедленно".

Кроме того, в санкционный список может попасть аэропорт Минска. По словам дипломатов, государства-члены разделились во мнениях о том, следует ли применять эти меры к аэропорту с учетом связанных с этим юридических сложностей.

Окончательный список людей и организаций будут согласовывать несколько недель, пока ЕС согласовывает свои действия с союзниками.

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Предыстория:

  • На границе с Польшей уже несколько дней скапливаются мигранты, которых Беларусь пытается выдворить в ЕС.
  • В пятницу группа мигрантов прорвалась через беларусскую границу на пограничном пункте пропуска Кузьница.
  • Беларусские военные в ночь на 13 ноября служебной машиной пытались разрушить временное заграждение на границе с Польшей.
  • ЕС обвиняет Беларусь в том, что она побуждает мигрантов приезжать на свою территорию, а затем подталкивает тысячи из них пересечь границу в Польшу и другие соседние государства ЕС в ответ на санкции, введенные против Минска.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который уже находится под международными санкциями, пригрозил принять ответные меры против любых санкций, в том числе путем прекращения транзита природного газа через Беларусь.

Темы: ЕСсанкцииБеларусь
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