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Столтенберг: У НАТО немає консенсусу для повноправного членства України

Понеділок, 15 листопада 2021, 07:50
JOHN THYS/AFP via Getty Images

Наразі серед країн-членів НАТО немає консенсусу для повноправного членства України в Альянсі.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю "Axios on HBO", "Укрінформ", "Ліга"

Деталі: Журналіст Джонатан Свон зауважив, що "Україні обіцяли членство в НАТО ще у 2008 році, але нічого не сталося. На них напали, їхню територію захопили… Вона й досі захоплена Росією".

Столтенберг  визнав розчарування українців у зв'язку з обіцянкою членства в НАТО у 2008 році, але зазначив, що членство може бути досягнуте лише в тому випадку, якщо всі 30 країн-членів підтримають його, однак наразі  "немає консенсусу щодо запрошення України до повноцінних членів НАТО". Столтенберг нагадав, що аби стати членом НАТО, треба відповідати стандартам Альянсу.

Крім того, Столтенберг сказав, що НАТО уважно стежить за "незвичайними" пересуваннями російських військ біля кордону з Україною і що Україна не підпадає під дію п'ятої статті Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Нагадаємо: Раніше Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна боятися потенційного вступу України в НАТО, оскільки процес розширення Альянсу завжди призводив лише до зміцнення миру.

Теми: НАТО


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