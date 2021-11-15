Столтенберг: У НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины

В настоящее время среди стран-членов НАТО нет консенсуса для полноправного членства Украины в Альянсе.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Axios on HBO", "Укринформ", "Лига"

Детали: Журналист Джонатан Свон отметил, что "Украине обещали членство в НАТО еще в 2008 году, но ничего не произошло. На них напали, их территорию захватили… Она до сих пор захвачена Россией".

Столтенберг признал разочарование украинцев в связи с обещанием членства в НАТО в 2008 году, но отметил, что членство может быть достигнуто только в том случае, если все 30 стран-членов поддержат его, однако пока "нет консенсуса относительно приглашения Украины к полноценным членам НАТО". Столтенберг напомнил, что для того, чтобы стать членом НАТО, нужно соответствовать стандартам Альянса.

Кроме того, Столтенберг сказал, что НАТО внимательно следит за "необычными" передвижениями российских войск у границы с Украиной и что Украина не подпадает под действие пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне.

Напомним: Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться потенциального вступления Украины в НАТО, поскольку процесс расширения Альянса всегда приводил только к укреплению мира.