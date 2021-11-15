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Шевченко пояснив, чому гравців збірної України до "Дженоа" не запросять

Понеділок, 15 листопада 2021, 09:52
Шевченко пояснив, чому гравців збірної України до Дженоа не запросять
Андрій Шевченко. фото з Твіттера Genoa

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сподівається, що йому вдасться залишити "Дженоа" в Серії А. Італійський клуб не може підписувати гравців з українським паспортом через ліміт.

Джерело: Sportarena

Пряма мова: "Це хороший виклик для мене. Тренувати в одній із найкращих ліг, де зібрано найкращих тренерів – це великий виклик. Буде складно, але думаю, ми впораємося з ситуацією і зробимо все для того, щоб залишитися в Серії А".

З новими власниками ми обговорювали багато моментів. Завтра закінчується перехід від старих власників до нових, залишилися паперові питання. У клубу є гарні амбіції, але вони залежатимуть від того, як команда виступить і чи залишиться в Серії А. Ми обговорювали це питання, коли відкриється трансферне вікно – буде зрозуміло, як клуб хоче посилити команду, обговорюватимемо ці питання.

У нас відбувся перший контакт, клуб вийшов на мене безпосередньо. Вони робили дуже довго інтерв’ю зі мною, а потім зробили пропозицію. Є контакт і власником, і з бордом, куди входять компетентні люди, які розуміються на футболі".

Деталі: Тренер пояснив, що поки що не може запрошувати до італійської команди українських гравців.

За італійським законодавством можна мати у складі лише двох футболістів із країн, які не входять до Євросоюзу. Цей ліміт вже вичерпаний.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що клуб "Дженоа" зацікавлений у переходах українських захисників Віталія Миколенка з "Динамо" та Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті".

Що передувало: Шевченко очолив "Дженоа" минулого тижня. Угода українського тренера з італійським клубом розрахована до літа 2024 року.

Після 12 турів "Дженоа" посідає 17-е місце у Серії A. У наступному матчі чемпіонату "грифони" зіграють із "Ромою" 21 листопада.

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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