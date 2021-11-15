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Шевченко объяснил, почему игроков сборной Украины в "Дженоа" не пригласят

Понедельник, 15 ноября 2021, 10:52
Андрей Шевченко. фото из Твиттера Genoa

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что ему удастся удержать "Дженоа" в Серии А. Итальянский клуб не может подписывать игроков с украинским паспортом из-за лимита.

Источник: Sportarena

Прямая речь: "Это хороший вызов для меня. Тренировать в одной из лучших лиг, где собраны лучшие тренеры – это большой вызов. Будет сложно, но думаю, мы справимся с ситуацией и сделаем все для того, чтобы остаться в Серии А.

С новыми владельцами мы обсуждали многие моменты. Завтра заканчивается переход от старых владельцев к новым, остались бумажные вопросы. У клуба есть хорошие амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит и останется ли в Серии А. Мы обсуждали этот вопрос, когда откроется трансферное окно – будет понятно, как клуб хочет усилить команду, будем обсуждать эти вопросы.

У нас состоялся первый контакт, клуб вышел на меня напрямую. Они делали очень долго интервью со мной, а затем сделали предложение. Есть контакт и владельцем, и с бордом, куда входят компетентные люди, которые разбираются в футболе".

Детали: Тренер объяснил, что пока не может приглашать в итальянскую команду украинских игроков.

По итальянскому законодательству можно иметь в составе только двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. Этот лимит уже исчерпан.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что клуб "Дженоа" заинтересован в переходах украинских защитников Виталия Миколенко из "Динамо" и Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

Что предшествовало: Шевченко возглавил "Дженоа" на прошлой неделе. Соглашение украинского тренера с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

После 12 туров "Дженоа" занимает 17 место в Серии A. В следующем матче чемпионата "грифоны" сыграют с "Ромой" 21 ноября.

Темы: футбол
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