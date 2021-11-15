Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шевченко объяснил, почему игроков сборной Украины в "Дженоа" не пригласят

Понедельник, 15 ноября 2021, 09:52
Шевченко объяснил, почему игроков сборной Украины в Дженоа не пригласят
Андрей Шевченко. фото из Твиттера Genoa

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко надеется, что ему удастся удержать "Дженоа" в Серии А. Итальянский клуб не может подписывать игроков с украинским паспортом из-за лимита.

Источник: Sportarena

Прямая речь: "Это хороший вызов для меня. Тренировать в одной из лучших лиг, где собраны лучшие тренеры – это большой вызов. Будет сложно, но думаю, мы справимся с ситуацией и сделаем все для того, чтобы остаться в Серии А.

С новыми владельцами мы обсуждали многие моменты. Завтра заканчивается переход от старых владельцев к новым, остались бумажные вопросы. У клуба есть хорошие амбиции, но они будут зависеть от того, как команда выступит и останется ли в Серии А. Мы обсуждали этот вопрос, когда откроется трансферное окно – будет понятно, как клуб хочет усилить команду, будем обсуждать эти вопросы.

У нас состоялся первый контакт, клуб вышел на меня напрямую. Они делали очень долго интервью со мной, а затем сделали предложение. Есть контакт и владельцем, и с бордом, куда входят компетентные люди, которые разбираются в футболе".

Детали: Тренер объяснил, что пока не может приглашать в итальянскую команду украинских игроков.

По итальянскому законодательству можно иметь в составе только двух футболистов из стран, не входящих в Евросоюз. Этот лимит уже исчерпан.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что клуб "Дженоа" заинтересован в переходах украинских защитников Виталия Миколенко из "Динамо" и Александра Зинченко из "Манчестер Сити".

Что предшествовало: Шевченко возглавил "Дженоа" на прошлой неделе. Соглашение украинского тренера с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года.

После 12 туров "Дженоа" занимает 17 место в Серии A. В следующем матче чемпионата "грифоны" сыграют с "Ромой" 21 ноября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
Все новости...
Реклама: