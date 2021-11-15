83% нардепів мають COVID-сертифікати – Стефанчук
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 83% народних депутатів отримали принаймні одну дозу щеплення вакцини проти COVID-19.
Джерело: пресбрифінг Стефанчука у прямому ефірі телеканалу "Рада"
Пряма мова: "Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів - зараз ще інформація збирається - але станом на зараз: Апарат - 93% вакцинованих, 83% депутатів - мають ось таке посвідчення про вакцинацію".
Деталі: За даними Стефанчука, станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів й 20 працівників Апарату.
Також Стефанчук пояснив, що депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоби не створювати черги депутатів щодня біля входу. Тобто працівники УДО не перевіряють в таких депутатів наявність сертифікатів.
Довідково: 83% від 420 депутатів становить 348 депутатів.
Передісторія:
- З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу, негативним результатом тестування чи довідкою про одужання.
- Зранку 15 листопада на погоджувальній раді заступник голови Олександр Корнієнко натякнув, що деякі депутати порушують умови карантину. Пізніше стало відомо, що зчинив галас Юрій Камельчук, народний депутат від "Слуги народу".