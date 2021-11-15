83% нардепів мають COVID-сертифікати – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 83% народних депутатів отримали принаймні одну дозу щеплення вакцини проти COVID-19.

Джерело: пресбрифінг Стефанчука у прямому ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів - зараз ще інформація збирається - але станом на зараз: Апарат - 93% вакцинованих, 83% депутатів - мають ось таке посвідчення про вакцинацію".

Деталі: За даними Стефанчука, станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів й 20 працівників Апарату.

Також Стефанчук пояснив, що депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоби не створювати черги депутатів щодня біля входу. Тобто працівники УДО не перевіряють в таких депутатів наявність сертифікатів.

Довідково: 83% від 420 депутатів становить 348 депутатів.

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