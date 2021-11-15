Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

83% нардепів мають COVID-сертифікати – Стефанчук

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:27
Руслан Стефанчук. Фото з facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 83% народних депутатів отримали принаймні одну дозу щеплення вакцини проти COVID-19.

Джерело: пресбрифінг Стефанчука у прямому ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів - зараз ще інформація збирається - але станом на зараз: Апарат - 93% вакцинованих, 83% депутатів - мають ось таке посвідчення про вакцинацію".

Деталі: За даними Стефанчука, станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів й 20 працівників Апарату.

Також Стефанчук пояснив, що депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоби не створювати черги депутатів щодня біля входу. Тобто працівники УДО не перевіряють в таких депутатів наявність сертифікатів.

Довідково: 83% від 420 депутатів становить 348 депутатів.

Передісторія

  • З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу, негативним результатом тестування чи довідкою про одужання. 
  • Зранку 15 листопада на погоджувальній раді заступник голови Олександр Корнієнко натякнув, що деякі депутати порушують умови карантину. Пізніше стало відомо, що зчинив галас Юрій Камельчук, народний депутат від "Слуги народу".

Денис Карловський, УП
Теми: вакцинаціяВерховна РадакоронавірускарантинСтефанчук


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В ЄС розкритикували РФ, яка знищила ракетою свій супутник і ледь не вивела з ладу МКС

Covid в Україні: 769 померлих, а одужань більше, ніж нових випадків

Місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків і гаубицю окупантів у забороненій зоні

"Це була гра на результат" – тренер збірної України з футболу

"Зірвемо горлянку, коли їм це вдасться": Зеленський підтримав збірну перед стиковими матчами

Збірна України буде грати в плей-офф ЧС-2022

Усі новини...
вакцинація
Вакцинуватись від ковіду тепер можна в готелі "Національний"
Я не антивакцинатор, але... Хто і чому протистоїть карантинним обмеженням? 
Ізраїль дозволив вакцинувати дітей від 5 років
Останні новини
11:19
ФДМ повторно виставив на приватизацію завод із переробки алмазів у діаманти
11:11
відеоПіхота, танки, гелікоптери: біля окупованого Криму пройшли навчання
11:06
Обмеження для невакцинованих посилять і в "жовтих" зонах – Ляшко
11:01
В окупованому Криму епідемія не вщухає: новий антирекорд Covid
10:57
У Києві кількість смертей від Covid перевищила 7 тисяч
10:38
У Росії новий антирекорд смертей від Covid – 1 247 за добу
10:22
Британський необанк Revolut зареєстрував дочірню компанію в Україні
10:16
В ЄС розкритикували РФ, яка знищила ракетою свій супутник і ледь не вивела з ладу МКС
10:01
доповнено Вірменія і Азербайджан розповіли про свої втрати в останніх боях
10:00
Зеленський поговорив із Ердоганом про посилення безпеки у морі і плани
Усі новини...