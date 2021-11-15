Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

83% нардепів мають COVID-сертифікати – Стефанчук

Понеділок, 15 листопада 2021, 12:27
83% нардепів мають COVID-сертифікати – Стефанчук
Руслан Стефанчук. Фото з facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що 83% народних депутатів отримали принаймні одну дозу щеплення вакцини проти COVID-19.

Джерело: пресбрифінг Стефанчука у прямому ефірі телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Що стосується кількості провакцинованих народних депутатів - зараз ще інформація збирається - але станом на зараз: Апарат - 93% вакцинованих, 83% депутатів - мають ось таке посвідчення про вакцинацію".

Деталі: За даними Стефанчука, станом на 15 листопада хворіють на коронавірусну хворобу 6 народних депутатів й 20 працівників Апарату.

Також Стефанчук пояснив, що депутатам, у яких перевірили наявність сертифікату, видають тимчасові посвідчення, щоби не створювати черги депутатів щодня біля входу. Тобто працівники УДО не перевіряють в таких депутатів наявність сертифікатів.

Довідково: 83% від 420 депутатів становить 348 депутатів.

Передісторія

  • З 15 листопада до приміщень Верховної Ради можна потрапити лише з сертифікатом про вакцинацію проти коронавірусу, негативним результатом тестування чи довідкою про одужання. 
  • Зранку 15 листопада на погоджувальній раді заступник голови Олександр Корнієнко натякнув, що деякі депутати порушують умови карантину. Пізніше стало відомо, що зчинив галас Юрій Камельчук, народний депутат від "Слуги народу".

Денис Карловський, УП
Теми: вакцинаціяВерховна РадакоронавірускарантинСтефанчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
Усі новини...
Реклама: