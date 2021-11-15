83% нардепов имеют COVID-сертификаты – Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что 83% народных депутатов получили как минимум одну дозу прививки вакцины против COVID-19.

Источник: пресс-брифинг Стефанчука в прямом эфире телеканала "Рада"

Прямая речь: "Что касается количества провакцинированных народных депутатов – сейчас еще информация собирается – но по состоянию на сейчас: Аппарат – 93% вакцинированных, 83% депутатов – имеют вот такое удостоверение о вакцинации".

Детали: По данным Стефанчука, по состоянию на 15 ноября болеют коронавирусной болезнью 6 народных депутатов и 20 сотрудников Аппарата.

Также Стефанчук пояснил, что депутатам, у которых проверили наличие сертификата, выдают временные удостоверения, чтобы не создавать очереди депутатов ежедневно у входа. То есть, работники УГО не проверяют у таких депутатов наличие сертификатов.

Справка: 83% от 420 депутатов составляет 348 депутатов.

Предыстория:

С 15 ноября в помещения Верховной Рады можно попасть только с сертификатом о вакцинации против коронавируса, отрицательным результатом тестирования или справкой о выздоровлении.

Утром 15 ноября на согласительном совете заместитель председателя Александр Корниенко намекнул, что некоторые депутаты нарушают условия карантина. Позже стало известно, что сумятицу на входе создал Юрий Камельчук, народный депутат от "Слуги народа".