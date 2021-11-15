У Закарпатській облради звільнили голову-"слугу"

Депутати Закарпатської обласної ради підтримали відставку голови Олексія Петрова, обраного від партії "Слуга народу".

Джерело: заяви на facebook-сторінці облради

Деталі: 43 депутати проголосували "за" дострокове припинення повноважень Петрова.

Перед цим він прозвітував про результати своєї роботи.

Депутати оберуть нового очільника на позачерговому засіданні.

Довідково: 45-річний Олексій Петров - кандидат юридичних наук, має військове звання генерал-майора, учасник бойових дій у зоні АТО.

З 2017 по 2019 рік він очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, очолював Закарпатську ОДА.

У грудні 2020 року був обраний головою Закарпатської обласної ради. Більшість у Раді утворили депутати від партій "Європейська солідарність", "Слуга народу", "ВО "Батьківщина" і "Рідне Закарпаття".

Що було раніше: 28 жовтня депутати Закарпатської облради вже звільняли Петрова від повноважень. Голосування відбулося з порушеннями вимог регламенту, позаяк сам чиновник не писав тоді заяву про відставку. До того ж, як голова ради він не з’явився на засіданні, і присутні депутати призначили тимчасового голову засідання.