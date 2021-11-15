В Закарпатском облсовете уволили главу-"слугу"
Депутаты Закарпатского областного совета поддержали отставку председателя Алексея Петрова, избранного от партии "Слуга народа".
Источник: заявления на facebook-странице облсовета
Детали: 43 депутата проголосовали "за" досрочное прекращение полномочий Петрова.
Перед этим он отчитался о результатах своей работы.
Депутаты изберут нового главу на внеочередном заседании.
Справка: 45-летний Алексей Петров - кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО.
С 2017 по 2019 он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.
В декабре 2020 года был избран главой Закарпатского областного совета. Большинство в Раде образовали депутаты от партий "Европейская солидарность", "Слуга народа", "ВО "Батькивщина" и "Родное Закарпатье".
Что было раньше: 28 октября депутаты Закарпатского облсовета уже лишали Петрова полномочий. Голосование состоялось с нарушением требований регламента, поскольку сам чиновник не писал тогда заявление об отставке. К тому же, как глава совета он не явился на заседание, и присутствовавшие депутаты назначили временного председателя заседания.