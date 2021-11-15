В Закарпатском облсовете уволили главу-"слугу"

Депутаты Закарпатского областного совета поддержали отставку председателя Алексея Петрова, избранного от партии "Слуга народа".

Источник: заявления на facebook-странице облсовета

Детали: 43 депутата проголосовали "за" досрочное прекращение полномочий Петрова.

Перед этим он отчитался о результатах своей работы.

Депутаты изберут нового главу на внеочередном заседании.

Справка: 45-летний Алексей Петров - кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО.

С 2017 по 2019 он возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

В декабре 2020 года был избран главой Закарпатского областного совета. Большинство в Раде образовали депутаты от партий "Европейская солидарность", "Слуга народа", "ВО "Батькивщина" и "Родное Закарпатье".

Что было раньше: 28 октября депутаты Закарпатского облсовета уже лишали Петрова полномочий. Голосование состоялось с нарушением требований регламента, поскольку сам чиновник не писал тогда заявление об отставке. К тому же, как глава совета он не явился на заседание, и присутствовавшие депутаты назначили временного председателя заседания.