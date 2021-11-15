Прокуратура вимагає збільшити до 10 млн грн заставу водію позашляховика, який збив підлітків

Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході в Харкові.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Прокурори подали апеляційну скаргу з вимогою щодо збільшення суми застави до 10 млн. грн.

Прокуратура вважає заставу в 340 тис. грн, визначену слідчою суддею такою, яка не відповідає обставині події (водій на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння та їхав дорогим автомобілем, крім того, водій раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, у підозрюваного немає постійних соціальних зв'язків та офіційного працевлаштування).

Пряма мова: "Виходячи з того, що чоловік на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, не може бути мови про повторне призначення випробувального терміну у вироку за ДТП.

Ці обставини розуміють як підозрюваний, так і його адвокати, тому високий ризик того, що він може ховатися від слідства або залишити країну. Висока сума застави хоч дає шанс на те, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО, оскільки не зможе виплатити заставу".

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