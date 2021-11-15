Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура вимагає збільшити до 10 млн грн заставу водію позашляховика, який збив підлітків

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:41
скриншот з відео

Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході в Харкові.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Прокурори подали апеляційну скаргу з вимогою щодо збільшення суми застави до 10 млн. грн.

Прокуратура вважає заставу в 340 тис. грн, визначену слідчою суддею такою,  яка не відповідає обставині події (водій на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння та їхав дорогим автомобілем, крім того, водій раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, у підозрюваного немає постійних соціальних зв'язків та офіційного працевлаштування).

Пряма мова: "Виходячи з того, що чоловік на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, не може бути мови про повторне призначення випробувального терміну у вироку за ДТП.

Ці обставини розуміють як підозрюваний, так і його адвокати, тому високий ризик того, що він може ховатися від слідства або залишити країну. Висока сума застави хоч дає шанс на те, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО, оскільки не зможе виплатити заставу".

Передісторія:

  • У четвер в Харкові водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що винуватець ДТП раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.
  • Хімічний аналіз сечі водія показав, що на момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном.

Теми: ДТПХарків


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Збірна України буде грати в плей-офф ЧС-2022

Новини 16 листопада: "тисяча Зеленського", підозра "антивакцинатору"

У ЄС розповіли, як діятимуть у разі загострення ситуації на кордонах України

Голова Фонду держмайна подав заяву про звільнення – джерела

Монастирський забрав у Киви зброю, подаровану Аваковим в 2015 році

Українці назвали корупцію та бідність найбільшими проблемами держави

Усі новини...
ДТП
Авто поліції зіштовхнулося з легковиком, в якому були діти: 5 постраждалих
Водій, який збив підлітків на переході, може вийти з-під варти за 340 тисяч гривень
Голова Полтавської ОДА не відповів, чи пив із Трухіним в день ДТП
Останні новини
23:52
"Зірвемо горлянку, коли їм це вдасться": Зеленський підтримав збірну перед стиковими матчами
23:37
Збірна України буде грати в плей-офф ЧС-2022
23:02
У Грузії створили спецкомісію лікарів для перевірки стану здоров'я Саакашвілі
22:32
фотоДвох людей збили на смерть на "зебрі" у Рівненській області
22:04
Новини 16 листопада: "тисяча Зеленського", підозра "антивакцинатору"
21:51
Новости економіки: проїзд у Києві 20 грн, цены на газ повышаются
21:40
У ЄС розповіли, як діятимуть у разі загострення ситуації на кордонах України
21:29
Кількість смертельних ДТП на ділянках з камерами автофіксації упала втричі
21:14
Голова Фонду держмайна подав заяву про звільнення – джерела
20:58
Uber Shuttle припиняє роботу в Києві
Усі новини...