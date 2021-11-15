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Прокуратура вимагає збільшити до 10 млн грн заставу водію позашляховика, який збив підлітків

Понеділок, 15 листопада 2021, 13:41
Прокуратура вимагає збільшити до 10 млн грн заставу водію позашляховика, який збив підлітків
скриншот з відео

Прокуратура подала апеляційну скаргу на рішення слідчого судді про обрання запобіжного заходу водію автомобіля Toyota Land Cruiser, який у стані наркотичного сп'яніння збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході в Харкові.

Джерело: прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Прокурори подали апеляційну скаргу з вимогою щодо збільшення суми застави до 10 млн. грн.

Прокуратура вважає заставу в 340 тис. грн, визначену слідчою суддею такою,  яка не відповідає обставині події (водій на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння та їхав дорогим автомобілем, крім того, водій раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, у підозрюваного немає постійних соціальних зв'язків та офіційного працевлаштування).

Пряма мова: "Виходячи з того, що чоловік на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, не може бути мови про повторне призначення випробувального терміну у вироку за ДТП.

Ці обставини розуміють як підозрюваний, так і його адвокати, тому високий ризик того, що він може ховатися від слідства або залишити країну. Висока сума застави хоч дає шанс на те, що підозрюваний перебуватиме у СІЗО, оскільки не зможе виплатити заставу".

Передісторія:

  • У четвер в Харкові водій на "Тойоті" збив двох дітей, які переходили дорогу на зелене світло пішохідного переходу в Харкові.
  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що винуватець ДТП раніше притягався до відповідальності за ст. 309 Кримінального кодексу - незаконне виробництво або зберігання наркотичних засобів, але чомусь рік тому справа була закрита та не дійшла до суду.
  • Хімічний аналіз сечі водія показав, що на момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном.

Теми: ДТПХарків
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