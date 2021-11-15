Прокуратура требует увеличить до 10 млн грн залог водителю внедорожника, сбившему подростков

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение следственного судьи об избрании меры пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который в состоянии наркотического опьянения сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове.

Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Прокуроры подали апелляционную жалобу с требованием об увеличении суммы залога до 10 млн грн.

Прокуратура считает залог в 340 тыс. грн, определенный следственной судьей, не соответствующим обстоятельством происшествия (водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения и ехал на дорогом автомобиле, кроме того, водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; у подозреваемого нет постоянных социальных связей и официального трудоустройства).

Прямая речь: "Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть и речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП.

Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что он может скрываться от следствия или покинуть страну. Высокая сумма залога хоть дает шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог".

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