Прокуратура требует увеличить до 10 млн грн залог водителю внедорожника, сбившему подростков
Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение следственного судьи об избрании меры пресечения водителю автомобиля Toyota Land Cruiser, который в состоянии наркотического опьянения сбил 13-летних мальчика и девочку на пешеходном переходе в Харькове.
Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Детали: Прокуроры подали апелляционную жалобу с требованием об увеличении суммы залога до 10 млн грн.
Прокуратура считает залог в 340 тыс. грн, определенный следственной судьей, не соответствующим обстоятельством происшествия (водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения и ехал на дорогом автомобиле, кроме того, водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; у подозреваемого нет постоянных социальных связей и официального трудоустройства).
Прямая речь: "Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть и речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП.
Эти обстоятельства понимает как подозреваемый, так и его адвокаты, поэтому высок риск того, что он может скрываться от следствия или покинуть страну. Высокая сумма залога хоть дает шанс на то, что подозреваемый будет находиться в СИЗО, поскольку не сможет выплатить залог".
Предыстория:
- 11 ноября в Харькове водитель на "Тойоте" сбил двух детей, переходивших дорогу на зеленый свет пешеходного перехода в Харькове.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что виновник ДТП ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда.
- Химический анализ мочи водителя показал, что в момент ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения метадоном.