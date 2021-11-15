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"Слуга народу" збере засідання фракції: що розглядатимуть

Понеділок, 15 листопада 2021, 14:26
Слуга народу збере засідання фракції: що розглядатимуть
фото: "Слуга народу"

Після з’їзду "Слуги народу" відбудеться засідання однойменної фракції.

Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Телеграм

Деталі: Засідання заплановане на 19:00 у КВЦ "Парковий".

Зазначається, що на ньому народні депутати обговорять план роботи на поточний пленарний тиждень, а також деякі кадрові питання.

Пряма мова: "Окрім того, на засіданні фракції очікується: виступ новообраного голови партії "Слуга Народу", представлення трьох обраних народних депутатів, які завтра складуть присягу та приєднаються до нашої команди у Верховній Раді. А це:

  • Сергій Кострійчук, № 140 виборчого списку, який стане депутатом замість Ірини Верещук;
  • Сергій Козир, який переміг на проміжних виборах на окрузі №184;
  • Віталій Войцехівський, обраний на окрузі №197

Що передувало: Партія "Слуга народу" анонсувала, що проведе 15 листопада з’їзд, на якому будуть розглядатися питання змін у керівництві політсили.  

Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк.

Українська правда

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Теми: Слуга народу
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