"Слуга народу" збере засідання фракції: що розглядатимуть
Після з’їзду "Слуги народу" відбудеться засідання однойменної фракції.
Джерело: речниця фракції Юлія Палійчук у Телеграм
Деталі: Засідання заплановане на 19:00 у КВЦ "Парковий".
Зазначається, що на ньому народні депутати обговорять план роботи на поточний пленарний тиждень, а також деякі кадрові питання.
Пряма мова: "Окрім того, на засіданні фракції очікується: виступ новообраного голови партії "Слуга Народу", представлення трьох обраних народних депутатів, які завтра складуть присягу та приєднаються до нашої команди у Верховній Раді. А це:
- Сергій Кострійчук, № 140 виборчого списку, який стане депутатом замість Ірини Верещук;
- Сергій Козир, який переміг на проміжних виборах на окрузі №184;
- Віталій Войцехівський, обраний на окрузі №197
Що передувало: Партія "Слуга народу" анонсувала, що проведе 15 листопада з’їзд, на якому будуть розглядатися питання змін у керівництві політсили.
Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк.