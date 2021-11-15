"Слуга народа" соберет заседание фракции: что будут рассматривать
После съезда "Слуги народа" состоится заседание одноименной фракции.
Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Телеграмм
Детали: Заседание запланировано на 19:00 в КВЦ "Парковый".
На нем народные депутаты обсудят план работы на текущую пленарную неделю, а также некоторые кадровые вопросы.
Прямая речь: "Кроме того, на заседании фракции ожидается: выступление новоизбранного председателя партии "Слуга Народа", представление трех избранных народных депутатов, которые завтра примут присягу и присоединятся к нашей команде в Верховной Раде. А это:
- Сергей Кострийчук, №140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук;
- Сергей Козырь, победивший на промежуточных выборах в округе №184;
- Виталий Войцеховский, избранный на округе №197.
Что предшествовало: Партия "Слуга народа" анонсировала, что проведет 15 ноября съезд, на котором будут рассматриваться вопросы изменений в руководстве политсилы.
Первый вице-спикер Верховной Рады депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что будет предлагать на должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк.