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"Слуга народа" соберет заседание фракции: что будут рассматривать

Понедельник, 15 ноября 2021, 15:26
фото: "Слуга народа"

После съезда "Слуги народа" состоится заседание одноименной фракции.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук в Телеграмм

Детали: Заседание запланировано на 19:00 в КВЦ "Парковый".

На нем народные депутаты обсудят план работы на текущую пленарную неделю, а также некоторые кадровые вопросы.

Прямая речь: "Кроме того, на заседании фракции ожидается: выступление новоизбранного председателя партии "Слуга Народа", представление трех избранных народных депутатов, которые завтра примут присягу и присоединятся к нашей команде в Верховной Раде. А это:

  • Сергей Кострийчук, №140 избирательного списка, который станет депутатом вместо Ирины Верещук;
  • Сергей Козырь, победивший на промежуточных выборах в округе №184;
  • Виталий Войцеховский, избранный на округе №197.

Что предшествовало: Партия "Слуга народа" анонсировала, что проведет 15 ноября съезд, на котором будут рассматриваться вопросы изменений в руководстве политсилы.

Первый вице-спикер Верховной Рады депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что будет предлагать на должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк.

Украинская правда
Темы: Слуга народа
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