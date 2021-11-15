Ексглава "Слуги народу" пропонуватиме на своє місце депутатку Шуляк

Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк.

Джерело: пресслужба "СН" з посиланням на Корнієнка

Пряма мова Корнієнка: "Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив".

Деталі: У пресслужбі "СН" додали, що Корнієнко залишиться членом партії та братиме активну участь у її житті.

Для довідки: Олена Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю.

У 2014 році балотувалась до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.

Шуляк наразі заступниця голови фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

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