Ексглава "Слуги народу" пропонуватиме на своє місце депутатку Шуляк
Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк.
Джерело: пресслужба "СН" з посиланням на Корнієнка
Пряма мова Корнієнка: "Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив".
Деталі: У пресслужбі "СН" додали, що Корнієнко залишиться членом партії та братиме активну участь у її житті.
Для довідки: Олена Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю.
У 2014 році балотувалась до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.
Шуляк наразі заступниця голови фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.
Передісторія:
- 15 листопада відбудеться з’їзд партії "Слуга народу", де головним питанням стане обрання нового очільника партії. Також очікується низка політичних заяв та звернень, внесення змін до статуту партії та керівних органів.
- 8 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".
- "Українська правда" повідомляла, що головою партії "Слуга народу" замість Корнієнка може стати 45-річна народна депутатка Олена Шуляк.