ТСК: Зеленський і Єрмак не скасовували спецоперацію по "вагнерівцях"

Президент Володимир Зеленський не скасовував операцію по затриманню "вагнерівців", а голова його Офісу Андрій Єрмак не має відповідних повноважень.



Джерело: голова ТСК та нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла під час брифінгу-оприлюднення проміжного висновку парламентської ТСК

Пряма мова Безуглої: "ТСК не знайшла підтвердження того, що президент України давав особисті розпорядження керівнику ГУР МОУ відтермінувати активний захід (спецоперацію про переміщенню "вагнерівців" – ред.), що засвідчують всі наявні показання заслуханих осіб. Також встановлено, що керівник ОПУ (Андрій Єрмак – ред.) не має повноважень давати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу".

Деталі: За словами Безуглої, міністр оброни може санкціонувати певні дії в рамках спецоперації, але лише в частині, яка стосується додаткового залучення Збройних сил України, і не може санкціонувати чи управляти перебігом спецоперації в цілому.

Говорячи про можливий витік інформації про спецоперацію з української сторони, голова ТСК зазначила, що підтвердження цьому не знайшли.

Водночас ТСК отримала матеріали, що в Росії і Білорусі могли знати про окремі заходи спецоперації – бо один з 33 найманців наприкінці травня 2020 року спочатку звернувся до ФСБ РФ, а потім уже на початку липня 2020 року і до збройних сил Росії з заявою, в якій "детально розкрив порядок встановленого ним контакту з вербувальниками ПВК "Мар", заходи з працевлаштування та подальші дії вербувальників" і просив перевірити викладені факти на предмет наявності у діях вербувальників складу злочину за статтею "найманство".

Крім іншого, ТСК дійшла таких висновків:

Спецоперацію щодо документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК та брати участь у бойових діях на сході України, тривала з першої половини 2018 року по липень 2020 року,

За легендою, ПВК "Мар" набирала осіб для охорони нафтових об’єктів у Сирії та Лівані. За цей час ГУР МОУ було провело близько 2 тисяч співбесід з потенційними учасниками бойових дій, з яких відібрали близько 500 осіб, які становили оперативний інтерес, та з яких ідентифікували 396 осіб,

Спершу найманців не мали наміру переміщувати – лише виманювали інформацію та документи,

На початку липня 2020 року ГУР МОУ передало інформацію про спецоперацію СБУ.

Тоді ж на одній із зустрічей між ГУР МУО І СБУ було запропоновано організувати контрольоване переміщення 33 осіб відібраних з 396 ідентифікованих осіб з території РФ до країни, де цих людей могли офіційно затримати,

Ця спецоперація почалася у кінці черні 2020 року, тому Комісія дійшла висновку, що п'ятий президент України Петро Порошенко не міг санкціонувати заходи із затримання "вагнерівців",

До спецоперації не залучали іноземні спецслужби – всі заходи здійснювали українські розвідувальні та контррозвідувальні органи,

В Україні готували кілька планів для затримання "вагнерівців",

ТСК має дані, які свідчать, що відбулося відтермінування спецоперації з 25 липня на 30 липня, однак хто прийняв таке рішення – невідомо.

Безугла додала, що ТСК продовжить свою роботу.

З повним текстом проміжного звіту можна ознайомитись тут.

Upd. Пізніше нардеп від "Голосу" Роман Костенко запевнив, що розвідники, які планували та проводили спецоперацію, не отримували жодних відомостей та сигналів, що про операцію знають в ФСБ РФ або КДБ РБ.

Він також запропонував "прогнати" через поліграф главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Пряма мова Костенка: "Для того, щоб остаточний звіт ТСК був наповнений конкретикою, і ми дізналися хто дав команду зупинити спецоперацію, достатньо опитати Єрмака із застосуванням поліграфа".



Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Передісторія: