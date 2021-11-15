ВСК: Зеленский и Ермак не отменяли спецоперацию по "вагнеровцам"
Президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а у главы его Офиса Андрея Ермака нет соответствующих полномочий.
Источник: председатель ВСК и нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая во время брифинга-обнародования промежуточного заключения парламентской ВСК
Прямая речь Безуглой: "ВСК не нашла подтверждения того, что президент Украины давал личные распоряжения руководителю ГУР МОУ отсрочить активное мероприятие (спецоперацию о перемещении "вагнеровцев" – ред.), это удостоверяют все показания заслушанных лиц. Также установлено, что руководитель ОПУ (Андрей Ермак – ред.) не имеет полномочий давать распоряжение руководителю ГУР МОУ относительно отсрочки какого-либо разведывательного мероприятия".
Детали: По словам Безуглой, министр обороны может санкционировать определенные действия в рамках спецоперации, но только в части, касающейся дополнительного привлечения Вооруженных сил Украины, и не может санкционировать или управлять ходом спецоперации в целом.
Говоря о возможной утечке информации о спецоперации с украинской стороны, глава ВСК отметила, что подтверждения этому не нашли.
В то же время ВСК получила материалы, что в России и Беларуси могли знать об отдельных мероприятиях спецоперации – потому что один из 33 наемников в конце мая 2020 года сначала обратился в ФСБ РФ, а затем уже в начале июля 2020 года и в вооруженные силы России с заявлением, в которой "подробно раскрыл о порядке установленного им контакта с вербовщиками ЧВК "Мар", мероприятиях по трудоустройству и дальнейших действиях вербовщиков" и просил проверить изложенные факты на предмет наличия в действиях вербовщиков состава преступления по статье "наемничество".
Помимо прочего, ВСК пришла к следующим выводам:
- Спецоперация по документированию лиц, которые могли иметь отношение к российским ЧВК и участвовать в боевых действиях на востоке Украины, продолжалась с первой половины 2018 года по июль 2020 года,
- По легенде, ЧВК "Мар" набирала лиц для охраны нефтяных объектов в Сирии и Ливане. За это время ГУР МОУ было провело около 2 тысяч собеседований с потенциальными участниками боевых действий, из которых отобрали около 500 человек, представлявших оперативный интерес, и из которых идентифицировали 396 человек,
- Сначала наемников не собирались перемещать – только выманивали информацию и документы,
- В начале июля 2020 года ГУР МОУ передало информацию о спецоперации СБУ,
- Тогда же на одной из встреч между ГУР МУО и СБУ было предложено организовать контролируемое перемещение 33 человек, отобранных из 396 идентифицированных лиц с территории РФ в страну, где этих людей могли официально задержать,
- Эта спецоперация началась в конце июня 2020 года, поэтому Комиссия пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать мероприятия по задержанию "вагнеровцев",
- К спецоперации не привлекали иностранные спецслужбы – все мероприятия осуществляли украинские разведывательные и контрразведывательные органы,
- В Украине готовили несколько планов для задержания "вагнеровцев",
- ВСК имеет данные, свидетельствующие о том, что произошла отсрочка спецоперации с 25 июля на 30 июля, однако кто принял такое решение – неизвестно.
Безуглая добавила, что ВСК продолжит свою работу.
С полным текстом промежуточного отчета можно ознакомиться здесь.
Upd. Позже нардеп от "Голоса" Роман Костенко заверил, что планировавшие и проводившие спецоперацию разведчики не получали никаких сведений и сигналов, что об операции знают в ФСБ РФ или КГБ РБ.
Он также предложил "прогнать" через полиграф главу Офиса президента Андрея Ермака.
Прямая речь Костенко: "Для того, чтобы окончательный отчет ВСК был наполнен конкретикой, и мы узнали кто дал команду остановить спецоперацию, достаточно опросить Ермака с применением полиграфа".
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Предыстория:
- 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Позже их вернули в Россию.
- Согласно информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ПВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили Офиса президента.