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Україна досягла плато третьої хвилі Covid – Шмигаль

Понеділок, 15 листопада 2021, 16:38
Україна досягла плато третьої хвилі Covid – Шмигаль
Динаміка епідемії Covid в Україні, дашборд УП

В Україні другий тиждень поспіль спостерігається стабілізація ситуації із захворюваністю на Covid-19 та зниження основних негативних показників. 

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, Офіс президента 

Деталі: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за минулий тиждень виявлено 139,9 тисячі нових випадків, а тижнем раніше – 152 тисячі. 

Наразі зайнято 50 962 ліжко-місця, тоді як минулого тижня цей показник становив 51 700 ліжок.

За минулий тиждень госпіталізували 30 тисяч осіб порівняно з 34 тисячами позаминулого тижня. 

За словами Шмигаля, в Україні вже досягнуто плато захворюваності та розпочався рух до стабілізації ситуації.

Прем'єр зазначив, що Вінницька область за показниками захворюваності наближається до "червоної" зони. Водночас Луганська й Херсонська області можуть бути переведені в "жовту" зону, якщо збережеться позитивна динаміка.

Також в Україні зберігаються високі темпи вакцинації – за минулий тиждень зроблено понад 1,6 млн щеплень.

 
Офіс президента

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у країнах Західної Європи спостерігається нова хвиля захворюваності – минулого тижня зафіксовано піковий показник на рівні 2 млн хворих. Водночас у країнах Східної Європи, зокрема в Естонії та Румунії, ситуація стабілізується.

Ляшко попросив голів обласних державних адміністрацій сприяти організації другого етапу вакцинації для людей, які отримали перше щеплення.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що в регіонах покращується ситуація з постачанням кисню до лікарень. Наразі вирішується питання постачання рідкого кисню із Запорізької та Львівської областей до лікувальних закладів Хмельницької області.

Учасники наради також обговорили структуру програми підтримки малого та середнього бізнесу в умовах посилення карантинних заходів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяШмигаль вакцинація
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