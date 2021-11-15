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Украина достигла плато третьей волны Covid – Шмыгаль

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:38
Динамика эпидемии Covid в Украине, дашборд УП

В Украине вторую неделю подряд наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью Covid-19 и снижение основных негативных показателей.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского, Офис президента

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысячи новых случаев, а неделей ранее – 152 тысячи.

Сейчас занято 50 962 койко-места, в то время как на прошлой неделе этот показатель составлял 51 700 коек.

За прошедшую неделю госпитализировали 30 тысяч человек по сравнению с 34 тысячами позапрошлой недели.

По словам Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение к стабилизации ситуации.

Премьер отметил, что Винницкая область по показателям заболеваемости приближается к "красной" зоне. В то же время, Луганская и Херсонская области могут быть переведены в "желтую" зону, если сохранится положительная динамика.

Также в Украине сохраняются высокие темпы вакцинации – за прошедшую неделю сделано более 1,6 млн прививок.

 
Офис президента

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в странах Западной Европы наблюдается новая волна заболеваемости – на прошлой неделе зафиксирован пиковый показатель на уровне 2 млн больных. В то же время, в странах Восточной Европы, в частности в Эстонии и Румынии, ситуация стабилизируется.

Ляшко попросил глав областных государственных администраций способствовать организации второго этапа вакцинации для людей, получивших первую прививку.

Министр здравоохранения отметил, что в регионах улучшается ситуация с поставкой кислорода в больницы. Решается вопрос поставки жидкого кислорода из Запорожской и Львовской областей в лечебные учреждения Хмельницкой области.

Участники совещания также обсудили структуру программы поддержки малого и среднего бизнеса в условиях усиления карантинных мер.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияШмыгальвакцинация
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