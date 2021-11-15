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Ще одну область відправили у "червону" зону Covid

Понеділок, 15 листопада 2021, 17:50
фото: Ельдар Сарахман, УП

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 18 листопада Вінницьку область у "червону" зону поширення коронавірусу. Це уже 19-й регіон, враховуючи столицю, який переходить у "червону" зону.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов

Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області".

Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
  •  З 1 листопада став "червоним" Київ. 
  • Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу. 
  • З 12 листопада у "червону" зону поширення коронавірусу відправили і Черкаську область.

Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірус


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