Ще одну область відправили у "червону" зону Covid
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 18 листопада Вінницьку область у "червону" зону поширення коронавірусу. Це уже 19-й регіон, враховуючи столицю, який переходить у "червону" зону.
Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов
Дослівно: "Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 18 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Вінницької області".
Деталі: У "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- З 30 жовтня 15 українських областей стали "червоними" зонами поширення коронавірусу: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.
- З 1 листопада став "червоним" Київ.
- Із 8 листопада Волинську область віднесли у "червону зону" поширення коронавірусу.
- З 12 листопада у "червону" зону поширення коронавірусу відправили і Черкаську область.