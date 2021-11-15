Партію "Слуга народу" очолила нардепка Шуляк

Народна депутатка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим віцеспікером Верховної Ради.

Джерело: повідомлення у текстовій трансляції з’їзду "Слуги народу", речниця СН Юлія Палійчук

Дослівно: "Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк".

Пряма мова Палійчук: "Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду".

Олена Шуляк на з'їзді партії Фото “Слуги народу” з Telegram Юлії Палійчук

Довідка: Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю.

У 2014 році балотувалась до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.

Шуляк була заступницею голови фракції "Слуга народу". Вона заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

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