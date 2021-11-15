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Партію "Слуга народу" очолила нардепка Шуляк

Понеділок, 15 листопада 2021, 18:10
Олена Шуляк. Фото: СН

Народна депутатка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим віцеспікером Верховної Ради.

Джерело: повідомлення у текстовій трансляції з’їзду "Слуги народу", речниця СН Юлія Палійчук

Дослівно: "Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк".

Пряма мова Палійчук: "Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду".

Олена Шуляк на з'їзді партії
Олена Шуляк на з'їзді партії
Фото “Слуги народу” з Telegram Юлії Палійчук

Довідка: Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю.

У 2014 році балотувалась до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.

Шуляк була заступницею голови фракції "Слуга народу". Вона заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Передісторія:

  • 8 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".
  • "Українська правда" повідомляла, що головою партії "Слуга народу" замість Корнієнка може стати 45-річна народна депутатка Олена Шуляк.

Українська правда
Теми: Слуга народупартії


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