Партію "Слуга народу" очолила нардепка Шуляк
Народна депутатка Олена Шуляк стала головою партії "Слуга народу" замість Олександра Корнієнка, який раніше став першим віцеспікером Верховної Ради.
Джерело: повідомлення у текстовій трансляції з’їзду "Слуги народу", речниця СН Юлія Палійчук
Дослівно: "Перший віцеспікер Верховної Ради депутат від "Слуги народу" Олександр Корнієнко пропонуватиме на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк".
Пряма мова Палійчук: "Олена Шуляк очолила партію "Слуга Народу". Таке рішення ухвалив партійний з‘їзд 15 листопада. Кандидатура Олени Шуляк була єдиною на цю посаду".
Довідка: Шуляк до обрання у Раду тривалий час займалась підприємницькою діяльністю.
У 2014 році балотувалась до Київради. У 2019 році була обрана народною депутаткою від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у парламенті.
Шуляк була заступницею голови фракції "Слуга народу". Вона заступниця голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.
Передісторія:
- 8 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив, що складає повноваження голови президентської партії "Слуга народу".
- "Українська правда" повідомляла, що головою партії "Слуга народу" замість Корнієнка може стати 45-річна народна депутатка Олена Шуляк.