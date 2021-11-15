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Партию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:10
Партию Слуга народа возглавила нардепка Шуляк
Алена Шуляк. Фото: СН

Народная депутат Елена Шуляк стала председателем партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, ранее ставшего первым вицеспикером Верховной Рады.

Источник: сообщение в текстовой трансляции съезда "Слуги народа", спикер СН Юлия Палийчук

Дословно: "Первый вицеспикер Верховной Рады депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко будет предлагать на должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк".

Прямая речь Палийчук: "Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность".

Елена Шуляк на съезде партии
Елена Шуляк на съезде партии
Фото "Слуги народа" из Telegram Юлии Палийчук

Справка: Шуляк до избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью.

В 2014 году баллотировалась в Киевсовет. В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в парламенте.

Шуляк была замглавы фракции "Слуга народа". Она заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.

Предыстория:

  • 8 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что слагает полномочия главы президентской партии "Слуга народа".
  • "Украинская правда" сообщала, что главой партии "Слуга народа" вместо Корниенко может стать 45-летняя народная депутат Елена Шуляк.

Украинская правда

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Темы: Слуга народапартии
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