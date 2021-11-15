Партию "Слуга народа" возглавила нардепка Шуляк
Народная депутат Елена Шуляк стала председателем партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко, ранее ставшего первым вицеспикером Верховной Рады.
Источник: сообщение в текстовой трансляции съезда "Слуги народа", спикер СН Юлия Палийчук
Дословно: "Первый вицеспикер Верховной Рады депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко будет предлагать на должность главы партии "Слуга народа" кандидатуру Елены Шуляк".
Прямая речь Палийчук: "Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на эту должность".
Справка: Шуляк до избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью.
В 2014 году баллотировалась в Киевсовет. В 2019 году была избрана народным депутатом от "Слуги народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в парламенте.
Шуляк была замглавы фракции "Слуга народа". Она заместитель председателя комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам градостроительства.
Предыстория:
- 8 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что слагает полномочия главы президентской партии "Слуга народа".
- "Украинская правда" сообщала, что главой партии "Слуга народа" вместо Корниенко может стать 45-летняя народная депутат Елена Шуляк.