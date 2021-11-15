Diia.Space: Мінцифри відкрило офлайн-точку в UNIT.City

Пілотний проєкт Diia.Space відкрився в інноваційному парку UNIT.City – це перший простір для спілкування між Міністерством цифрової трансформації та громадянами.

Джерело: Міністерство та комітет цифрової трансформації України

Дослівно: "15 листопада 2021 року відкрився пілотний проєкт Diia.Space в інноваційному парку UNIT.City за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України". Це перша офлайн-точка для спілкування між Мінцифрою та громадянами, зокрема представниками IT-кластерів та стартап-екосистеми".

Деталі: Представництво Мінцифри має у коворкінг-просторі UNIT.City фірмовий куточок, добре навчену команду підтримки із 4 осіб і рекламні матеріали та відео під брендом "Дія".

Графік роботи: будні з 09:00 до 18:00.

Як зазначається, пілотний проєкт Diia.Space у UNIT.City – це спільна інформаційна кампанія Міністерства цифрової трансформації України та Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" для просування продуктів екосистеми "Дія" серед резидентів UNIT.City, інвесторів та іноземних відвідувачів.

USAID підтримує, зокрема, безоплатні консультації підприємців від міжнародних експертів через маркетплейс OnFrontiers, освітній серіал "Стартуй стартап" на порталі Дія.Цифрова освіта, дашборди малого та середнього бізнесу, E-Export School.

Усім відвідувачам амбасадори Дії будуть розповідати про проєкти та сервіси від екосистеми Дія:

Пряма мова заступника міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонана: "Міністерство цифрової трансформації працює вже понад 2 роки – і за цей час ми створили багато проєктів. До них належать не лише застосунок та портал Дія – тепер це вже ціла екосистема проєктів, які допомагають уряду будувати цифрову державу, а громадянам – швидко отримувати державні послуги, відкривати бізнес та здобувати онлайн-освіту.

У локації Diia.Space на вас чекає команда амбасадорів екосистеми Дія, яка детально розповість вам про всі ці проєкти. Ви зможете подивитися рекламні матеріали та відео під брендом Дія, щоб краще зрозуміти, як використовувати державні цифрові інструменти для своїх щоденних справ і втілення глобальних бізнес-проєктів".

Нагадаємо: 9 листопада у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що вже відкрили 5 офлайн-пунктів Дії у Києві, а до 14 листопада включно планували відкрити понад 100 пунктів у 20 областях країни.