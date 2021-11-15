Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Diia.Space: Минцифры открыло офлайн-точку в UNIT.City

Понедельник, 15 ноября 2021, 18:47

Пилотный проект Diia.Space открылся в инновационном парке UNIT.City – это первое пространство для общения между Министерством цифровой трансформации и гражданами.

Источник: Министерство и комитет цифровой трансформации Украины

Дословно: "15 ноября 2021 года открылся пилотный проект Diia.Space в инновационном парке UNIT.City при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Это первая офлайн-точка для общения между Минцифрой и гражданами, в частности, представителями IT-кластеров и стартап-экосистемы".

Детали: Представительство Минцифры имеет в коворкинг-пространстве UNIT.City фирменный уголок, хорошо обученную команду поддержки из 4 человек и рекламные материалы и видео под брендом "Дія".

График работы: будни с 09:00 до 18:00.

Как отмечается, пилотный проект Diia.Space в UNIT.City – совместная информационная кампания Министерства цифровой трансформации Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" для продвижения продуктов экосистемы "Дія" среди резидентов UNIT.City, инвесторов и иностранных посетителей.

USAID поддерживает, в частности, бесплатные консультации предпринимателей от международных экспертов через маркетплейс OnFrontiers, образовательный сериал "Стартуй стартап" на портале Дія. Цифровое образование, дашборды малого и среднего бизнеса, E-Export School.

Всем посетителям амбассадоры "Дія" будут рассказывать о проектах и ​​сервисах от экосистемы:

Прямая речь заместителя министра цифровой трансформации по евроинтеграции Валерия Ионана: "Министерство цифровой трансформации работает уже более 2 лет – и за это время мы создали много проектов. К ним относятся не только приложение и портал Дія – теперь это уже целая экосистема проектов, которые помогают правительству строить цифровое государство, а гражданам быстро получать государственные услуги, открывать бизнес и получать онлайн-образование.

В локации Diia.Space вас ждет команда амбассадоров экосистемы Дія, которая подробно расскажет вам обо всех этих проектах. Вы сможете посмотреть рекламные материалы и видео под брендом Дія, чтобы лучше понять, как использовать государственные цифровые инструменты для своих ежедневных дел и воплощения глобальных бизнес-проектов".

Напомним: 9 ноября в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что уже открыли 5 офлайн-пунктов Дія в Киеве, а до 14 ноября включительно планировали открытие более 100 пунктов в 20 областях страны.

Темы: ДияМинцифрытехнологиибизнес
powered by lun.ua
Главное сегодня

Сборная Украины будет играть в плей-офф ЧМ-2022

Новости 16 ноября: "тысяча Зеленского", подозрение "антивакцинатору"

В ЕС рассказали, как будут действовать в случае обострения ситуации на границах Украины

Глава Фонда госимущества подал заявление об увольнении – источники

Монастырский забрал у Кивы оружие, подаренное Аваковым в 2015 году

Цены за проезд в Киеве увеличат до 20 гривень

Все новости...
Дия
Из приложения "Дія" убирают опцию удаления Covid-сертификата
Прописка онлайн и вид на жительство в "Дии": Кабмин утвердил экспериментальный проект
Федоров рассказал, чем занимается в министерстве задержанный "хакер", подделавший "Дію"
Последние новости
01:45
В Уганде в результате терактов погибли 3 человека, десятки раненых
00:48
"Это была игра на результат" – тренер сборной Украины
00:06
фотоБоевики наращивают сознательные обстрелы жилых секторов – СЦКК
23:52
"Сорвем глотку, когда им это удастся": Зеленский поддержал сборную перед стыковыми матчами
23:37
Сборная Украины будет играть в плей-офф ЧМ-2022
23:02
В Грузии создали спецкомиссию врачей для проверки состояния здоровья Саакашвили
22:32
фотоДвух человек сбили насмерть на "зебре" в Ровенской области
22:04
Новости 16 ноября: "тысяча Зеленского", подозрение "антивакцинатору"
21:51
Новости экономики: проезд в Киев 20 грн, цены на газ повышаются
21:40
В ЕС рассказали, как будут действовать в случае обострения ситуации на границах Украины
Все новости...