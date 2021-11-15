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Diia.Space: Минцифры открыло офлайн-точку в UNIT.City

Понедельник, 15 ноября 2021, 17:47
Diia.Space: Минцифры открыло офлайн-точку в UNIT.City

Пилотный проект Diia.Space открылся в инновационном парке UNIT.City – это первое пространство для общения между Министерством цифровой трансформации и гражданами.

Источник: Министерство и комитет цифровой трансформации Украины

Дословно: "15 ноября 2021 года открылся пилотный проект Diia.Space в инновационном парке UNIT.City при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины". Это первая офлайн-точка для общения между Минцифрой и гражданами, в частности, представителями IT-кластеров и стартап-экосистемы".

Детали: Представительство Минцифры имеет в коворкинг-пространстве UNIT.City фирменный уголок, хорошо обученную команду поддержки из 4 человек и рекламные материалы и видео под брендом "Дія".

График работы: будни с 09:00 до 18:00.

Как отмечается, пилотный проект Diia.Space в UNIT.City – совместная информационная кампания Министерства цифровой трансформации Украины и Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" для продвижения продуктов экосистемы "Дія" среди резидентов UNIT.City, инвесторов и иностранных посетителей.

USAID поддерживает, в частности, бесплатные консультации предпринимателей от международных экспертов через маркетплейс OnFrontiers, образовательный сериал "Стартуй стартап" на портале Дія. Цифровое образование, дашборды малого и среднего бизнеса, E-Export School.

Всем посетителям амбассадоры "Дія" будут рассказывать о проектах и ​​сервисах от экосистемы:

Прямая речь заместителя министра цифровой трансформации по евроинтеграции Валерия Ионана: "Министерство цифровой трансформации работает уже более 2 лет – и за это время мы создали много проектов. К ним относятся не только приложение и портал Дія – теперь это уже целая экосистема проектов, которые помогают правительству строить цифровое государство, а гражданам быстро получать государственные услуги, открывать бизнес и получать онлайн-образование.

В локации Diia.Space вас ждет команда амбассадоров экосистемы Дія, которая подробно расскажет вам обо всех этих проектах. Вы сможете посмотреть рекламные материалы и видео под брендом Дія, чтобы лучше понять, как использовать государственные цифровые инструменты для своих ежедневных дел и воплощения глобальных бизнес-проектов".

Напомним: 9 ноября в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что уже открыли 5 офлайн-пунктов Дія в Киеве, а до 14 ноября включительно планировали открытие более 100 пунктов в 20 областях страны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДіяМинцифрытехнологиибизнес
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