Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України – Джонсон

Вівторок, 16 листопада 2021, 03:51
Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України – Джонсон
фото: Getty Images

Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу незабаром доведеться обирати між залежністю від російського газу та захистом України на тлі напруги на кордонах.

Джерело: Джонсон, цитують The Guardian, Reuters

Пряма мова: "Ми сподіваємося, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, щоб залежати ще більше від російських вуглеводнів у нових гігантських трубопроводах та відстоювати Україну і справу миру та стабільності, дозвольте мені так сказати".

"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо бути ворогами Росії, і не тому, що ми хочемо якимось чином ізолювати цю велику країну".

Деталі: У повідомленні європейським країнам, залежним від російського газу, прем’єр-міністр висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін може серйозно поставитися до обмеження поставок із трубопроводів, які проходять через Східну Європу, якщо Захід сигналізуватиме про свій намір захистити Україну.

Також офіційний представник прем’єр-міністра Британії заявив: "Ми бачимо тривожну ситуацію на кордоні. Ми продовжуємо підтримувати територіальну цілісність України на тлі ворожості Росії".

Крім того, Джонсон звинуватив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, союзника Росії, в "огидній" спробі спровокувати мігрантську кризу на кордоні з Польщею, щоб підірвати європейську єдність.

Тепер очікується, що країни ЄС розширять санкції проти Білорусі.

Передісторія:

  • Раніше йшлося про стурбованість нарощуванням російських військ уздовж кордону з Україною.
  • Росія відкинула твердження про те, що вона готується до вторгнення, після того, як українське міністерство оборони повідомило, що в цьому районі зосереджено близько 90 тисяч російських військових.
  • Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала європейські країни об’єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.
  • Британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив у неділю, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

"Українська правда" в Threads

Теми: Велика БританіяУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Усі новини...
Велика Британія
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Британія назвала ім’я нового посла в Україні
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
Останні новини
19:47
Найбільше ворог атакує на Авдіївському напрямку – зведення Генштабу
19:38
За даними ЗМІ, Австрія досі блокує 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії
19:27
Угорщина шантажує Болгарію щодо вступу в Шенген через податок на російський газ
19:15
Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру
19:01
Добровольці в армії Естонії вивчатимуть досвід України в застосуванні дронів
18:57
Зеленський про збиття ракет: Patriot, NASAMS, Gepard працюють на відмінно
18:52
Сійярто просить не вірити "таблоїдам", які писали про приниження Орбана на саміті ЄС
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
Усі новини...
Реклама: