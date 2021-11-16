Доведеться вибирати між російським газом і підтримкою України – Джонсон
Прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що Заходу незабаром доведеться обирати між залежністю від російського газу та захистом України на тлі напруги на кордонах.
Джерело: Джонсон, цитують The Guardian, Reuters
Пряма мова: "Ми сподіваємося, що наші друзі можуть усвідомити, що незабаром постане вибір між тим, щоб залежати ще більше від російських вуглеводнів у нових гігантських трубопроводах та відстоювати Україну і справу миру та стабільності, дозвольте мені так сказати".
"Коли ми говоримо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, це не тому, що ми хочемо бути ворогами Росії, і не тому, що ми хочемо якимось чином ізолювати цю велику країну".
Деталі: У повідомленні європейським країнам, залежним від російського газу, прем’єр-міністр висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін може серйозно поставитися до обмеження поставок із трубопроводів, які проходять через Східну Європу, якщо Захід сигналізуватиме про свій намір захистити Україну.
Також офіційний представник прем’єр-міністра Британії заявив: "Ми бачимо тривожну ситуацію на кордоні. Ми продовжуємо підтримувати територіальну цілісність України на тлі ворожості Росії".
Крім того, Джонсон звинуватив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, союзника Росії, в "огидній" спробі спровокувати мігрантську кризу на кордоні з Польщею, щоб підірвати європейську єдність.
Тепер очікується, що країни ЄС розширять санкції проти Білорусі.
Передісторія:
- Раніше йшлося про стурбованість нарощуванням російських військ уздовж кордону з Україною.
- Росія відкинула твердження про те, що вона готується до вторгнення, після того, як українське міністерство оборони повідомило, що в цьому районі зосереджено близько 90 тисяч російських військових.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала європейські країни об’єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.
- Британський щоденний таблоїд The Mirror повідомив у неділю, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.