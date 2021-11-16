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Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины – Джонсон

Вторник, 16 ноября 2021, 04:51
фото: Getty Images

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Западу вскоре предстоит выбирать между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне напряжения на границах.

Источник: Джонсон, цитируют The Guardian, Reuters

Прямая речь: "Мы надеемся, что наши друзья могут осознать, что в скором времени появится выбор между тем, чтобы зависеть еще больше от российских углеводородов в новых гигантских трубопроводах и отстаивать Украину и дело мира и стабильности, позвольте мне так сказать".

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть врагами России и не потому, что мы хотим каким-то образом изолировать эту великую страну".

Детали: В сообщении европейским странам, зависимым от российского газа, премьер-министр предположил, что президент России Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок из трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад будет сигнализировать о своем намерении защитить Украину.

Также официальный представитель премьер-министра Британии заявил: "Мы видим тревожную ситуацию на границе. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины на фоне враждебности России".

Кроме того, Джонсон обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, союзника России, в "отвратительной" попытке спровоцировать мигрантский кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Теперь ожидается, что страны ЕС расширят санкции против Белоруссии.

Предыстория:

  • Раньше речь шла об обеспокоенности наращиванием российских войск вдоль границы с Украиной.
  • Россия отвергла утверждение о том, что она готовится к вторжению, после того как украинское министерство обороны сообщило, что в этом районе сосредоточено около 90 тысяч российских военных.
  • Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.
  • Британский ежедневный таблоид The ​​Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

Темы: БританияУкраинаРосcия
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