Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины – Джонсон
Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Западу вскоре предстоит выбирать между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне напряжения на границах.
Источник: Джонсон, цитируют The Guardian, Reuters
Прямая речь: "Мы надеемся, что наши друзья могут осознать, что в скором времени появится выбор между тем, чтобы зависеть еще больше от российских углеводородов в новых гигантских трубопроводах и отстаивать Украину и дело мира и стабильности, позвольте мне так сказать".
"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть врагами России и не потому, что мы хотим каким-то образом изолировать эту великую страну".
Детали: В сообщении европейским странам, зависимым от российского газа, премьер-министр предположил, что президент России Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок из трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад будет сигнализировать о своем намерении защитить Украину.
Также официальный представитель премьер-министра Британии заявил: "Мы видим тревожную ситуацию на границе. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины на фоне враждебности России".
Кроме того, Джонсон обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, союзника России, в "отвратительной" попытке спровоцировать мигрантский кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.
Теперь ожидается, что страны ЕС расширят санкции против Белоруссии.
Предыстория:
- Раньше речь шла об обеспокоенности наращиванием российских войск вдоль границы с Украиной.
- Россия отвергла утверждение о том, что она готовится к вторжению, после того как украинское министерство обороны сообщило, что в этом районе сосредоточено около 90 тысяч российских военных.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.
- Британский ежедневный таблоид The Mirror сообщил в воскресенье, что Великобритания готова перебросить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.