Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины – Джонсон

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Западу вскоре предстоит выбирать между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне напряжения на границах.

Источник: Джонсон, цитируют The Guardian, Reuters

Прямая речь: "Мы надеемся, что наши друзья могут осознать, что в скором времени появится выбор между тем, чтобы зависеть еще больше от российских углеводородов в новых гигантских трубопроводах и отстаивать Украину и дело мира и стабильности, позвольте мне так сказать".

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, это не потому, что мы хотим быть врагами России и не потому, что мы хотим каким-то образом изолировать эту великую страну".

Детали: В сообщении европейским странам, зависимым от российского газа, премьер-министр предположил, что президент России Владимир Путин может серьезно отнестись к ограничению поставок из трубопроводов, проходящих через Восточную Европу, если Запад будет сигнализировать о своем намерении защитить Украину.

Также официальный представитель премьер-министра Британии заявил: "Мы видим тревожную ситуацию на границе. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины на фоне враждебности России".

Кроме того, Джонсон обвинил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, союзника России, в "отвратительной" попытке спровоцировать мигрантский кризис на границе с Польшей, чтобы подорвать европейское единство.

Теперь ожидается, что страны ЕС расширят санкции против Белоруссии.

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