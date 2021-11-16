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Зеленський потрапив у пастку, з якої дуже важко вийти – Аваков

Вівторок, 16 листопада 2021, 06:35
фото: Назарій Мазилюк

Арсен Аваков, який 7,5 років займав посаду міністра внутрішніх справ, заявив, що президент Володимир Зеленський стає авторитарним, тобто "потрапив у пастку", з якої "дуже важко вийти".

Джерело: Аваков в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова: "Це пастка, в яку він потрапив, і тепер із неї дуже важко вийти. Ця пастка трапилася, коли відбулися парламентські вибори і ми здобули монобільшість. І раптом жодного балансу не залишилося: "я можу все".

І ось це "я можу все" стало божевільною пасткою. Тому що в парадигмі "я можу все" розумник, що проходить повз, скаже: "так не можна, і так не можна, і так не можна".

Знаєте, я згадую часи, коли я був губернатором за перших днів Ющенка. Він збирав нас на РНБО у цю круглу залу і казав: "Що там із реформою охорони здоров'я?".

Йому міністр охорони здоров'я говорив: "Мені потрібно місяць, щоби зробити і доповісти". "У мене немає часу, – відповідав Ющенко, – Я даю вам тиждень. За тиждень будете доповідати".

Ось багато в чому Зеленському цього теж хотілося. Він із благих намірів почав приймати дедалі більше волюнтаристських рішень. А якість його оточення не дозволила йому грамотно опонувати".

"Він почав звикати спокійно звільняти людей, не думаючи. І так само, не думаючи, призначав нових. Це створювало проблеми".

Деталі: Аваков зазначив, що в Зеленського "почали з'являтися абсурдні рішення, почали з'являтися кадрові помилки".

На думку, колишнього міністра, саме в такий спосіб "поступово-поступово виробилася така авторитарна манера".

Щодо нинішнього механізму роботи РНБО Аваков сказав, що "це, по суті, дзеркало, як Зеленський уявляє собі ідеальну владу".

Нагадаємо: Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що пішов у відставку, бо не хотів брати участь у "деяких речах, з якими не згоден".

Читайте також: Кінець епохи Авакова. Як Зеленський вмовив міністра піти у відставку 

Українська правда
Теми: АваковЗеленський


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