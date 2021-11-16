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Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти – Аваков

Вторник, 16 ноября 2021, 05:35
Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти – Аваков
фото: Назарий Мазилюк

Арсен Аваков, 7,5 лет занимавший пост министра внутренних дел, заявил, что президент Владимир Зеленский становится авторитарным, то есть "попал в ловушку", из которой "очень тяжело выйти".

Источник: Аваков в интервью Украинской правде

Прямая речь: " Это ловушка, в которую он попал и теперь из нее очень трудно выйти. Эта ловушка случилась, когда прошли парламентские выборы и мы получили монобольшинство. И вдруг никакого баланса не осталось: "я могу все". И вот это "я могу все" стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме "я могу все" проходящий мимо умник скажет: "так нельзя, и так нельзя, и так нельзя".

Знаете, я вспоминаю времена, когда я был губернатором при первых днях Ющенко. Он собирал нас на СНБО в этот круглый зал и говорил: "Что там с реформой здравоохранения?".

Ему министр здравоохранения говорил: "Мені потрібно місяць, щоб зробити і доповісти". "У мене немає часу, – отвечал Ющенко, – Я даю вам тиждень. Через тиждень будете доповідати".

Вот во многом Зеленскому этого тоже хотелось. Он из благих намерений начал принимать все больше и больше волюнтаристских решений. А качество его окружения не позволило ему грамотно оппонировать".

"Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы".

Детали: Аваков отметил, что у Зеленского "начали возникать абсурдные решения, начали возникать кадровые ошибки".

По мнению бывшего министра, именно таким образом "постепенно-постепенно выработалась такая авторитарная манера".

Относительно нынешнего механизма работы СНБО Аваков сказал, что "это, по сути, зеркало, как Зеленский представляет себе идеальную власть".

Напомним: Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ушел в отставку, потому что не хотел принимать участие в "некоторых вещах, с которыми не согласен".

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Украинская правда

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Темы: АваковЗеленский
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