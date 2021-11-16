Рада на вимогу Зеленського проведе позачергове засідання: що розглядатимуть

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання в четвер 18 листопада. Цього вимагає президент Володимир Зеленський.

Джерело: повідомлення на сайті Ради

Деталі: Засідання почнеться о 16 годині.

У порядку денному низка законопроєктів стосовно фінансових питань та змін до Митного та Податкового кодексів:

проєкт Закону України про страхування (№ 5315);

проєкт Закону України про кредитні спілки (№ 5125);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб (№ 5542-1);

проєкт Закону України про фінансові послуги та фінансові компанії (5065);

проєкт Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (№ 5688);

проєкт Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво (№ 5689).

Що було раніше: 15 листопада Стефанчук анонсував, що народні депутати розглянуть проєкт Державного бюджету на 2022 рік після 30 листопада.