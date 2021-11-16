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Рада по требованию Зеленского проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать

Вторник, 16 ноября 2021, 10:25
Рада по требованию Зеленского проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать
Пленарное заседание. Фото из медиатеки Верховной Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания в четверг 18 ноября. Этого требует президент Владимир Зеленский.

Источник: сообщение на сайте Рады

Детали: Заседание начнется в 16 часов.

В повестке дня ряд законопроектов по финансовым вопросам и изменениям в Таможенный и Налоговый кодексы:

  • проект Закона Украины о страховании (№5315);
  • проект Закона Украины о кредитных союзах (№5125);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (№ 5542-1);
  • проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (5065);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5688);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5689).

Что было раньше: 15 ноября Стефанчук анонсировал, что народные депутаты рассмотрят проект Государственного бюджета на 2022 год после 30 ноября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радатаможенный кодексналоги
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