Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада по требованию Зеленского проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать

Вторник, 16 ноября 2021, 11:25
Пленарное заседание. Фото из медиатеки Верховной Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания в четверг 18 ноября. Этого требует президент Владимир Зеленский.

Источник: сообщение на сайте Рады

Детали: Заседание начнется в 16 часов.

В повестке дня ряд законопроектов по финансовым вопросам и изменениям в Таможенный и Налоговый кодексы:

  • проект Закона Украины о страховании (№5315);
  • проект Закона Украины о кредитных союзах (№5125);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (№ 5542-1);
  • проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (5065);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5688);
  • проект Закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5689).

Что было раньше: 15 ноября Стефанчук анонсировал, что народные депутаты рассмотрят проект Государственного бюджета на 2022 год после 30 ноября.

Темы: Верховная Радатаможенный кодексналоги
powered by lun.ua
Главное сегодня

Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"

Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters

ФОТОСтоимость проездного для студентов будет выше, чем размер нынешней стипендии

Кулеба прокомментировал немецкую идею размещения в Украине мигрантов из Беларуси

фотоБригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу

Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как ее будут начислять

Все новости...
Верховная Рада
Трое новых "слуг" приняли присягу в Верховной Раде
ВСК назвала причины Иловайской трагедии
Рада рассмотрит бюджет-2022 во 2 чтении в конце ноября
Последние новости
18:09
Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"
17:59
Меркель снова поговорила о мигрантах с Лукашенко: у него заявили о договоренности
17:43
На Донбассе враг стрелял из артиллерии разных калибров: трое бойцов ранены
17:42
Закрытие межбанка: гривня упала к доллару, но выросла до евро
17:24
Судья, которая выпившая сбила столб в Киеве, получила штраф и потеряла права
17:21
инфографикаБанки выдали кредитов на 6,5 миллиардов под портфельные госгарантии
17:20
На Днепропетровщине задержан мужчина за избиение 4-летней дочери до смерти
17:13
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный пытался сбежать в Россию
17:10
Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters
17:06
Укрэксимбанк выдал 300 миллионов кредита Запорожью
Все новости...