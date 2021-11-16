Рада по требованию Зеленского проведет внеочередное заседание: что будут рассматривать
Вторник, 16 ноября 2021, 11:25
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания в четверг 18 ноября. Этого требует президент Владимир Зеленский.
Источник: сообщение на сайте Рады
Детали: Заседание начнется в 16 часов.
В повестке дня ряд законопроектов по финансовым вопросам и изменениям в Таможенный и Налоговый кодексы:
- проект Закона Украины о страховании (№5315);
- проект Закона Украины о кредитных союзах (№5125);
- проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц (№ 5542-1);
- проект Закона Украины о финансовых услугах и финансовых компаниях (5065);
- проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5688);
- проект Закона Украины о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство (№5689).
Что было раньше: 15 ноября Стефанчук анонсировал, что народные депутаты рассмотрят проект Государственного бюджета на 2022 год после 30 ноября.