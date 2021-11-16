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Україна направила Росії ноту протесту через указ Путіна щодо ОРДЛО

Вівторок, 16 листопада 2021, 10:32
Україна направила Росії ноту протесту через указ Путіна щодо ОРДЛО
МЗС, фото Михайла Ткача, УП

Українське Міністерство закордонних справ вважає указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення потрапляння товарів з окупованої частини Донбасу на російський ринок грубим втручанням у справи України, російському МЗС спрямовано ноту протесту.

Джерело: заява МЗС України у зв’язку з указом президента РФ від 15 листопада

Дослівно: "Розглядаємо підписання президентом Російської Федерації указу №657 від 15 листопада 2021 року про визнання РФ так званих "сертифікатів про походження товарів", які видаються на тимчасово окупованій Росією частині території в Донецькій та Луганській областях, як грубе втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права.

Визнання "сертифікатів", одностороннє визначення пунктів пропуску з метою переміщення товарів через тимчасово непідконтрольну ділянку державного кордону України та інші передбачені указом заходи яскраво демонструють цілеспрямовану політику Росії із затягування тимчасово окупованих територій нашої держави до свого економічного, політичного, електорального та інформаційного простору".

Деталі: МЗС України наголосило, що підписання указу суперечить зобов‘язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках Нормандського формату, а також "підважує" зусилля Німеччини, Франції та України задля відновлення продуктивної роботи цих важливих майданчиків з мирного врегулювання.

МЗС закликало: "Продовжимо консолідацію міжнародної підтримки нашої держави, аби змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".

Міністерству закордонних справ РФ передано відповідну ноту протесту.

Цьому передувало: 15 листопада Володимир Путін доручив уряду РФ вжити заходи, що пом'якшують умови для допуску на російські ринки товарів із ОРДЛО. Серед заходів – допуск товарів з окупованих територій до держзакупівель на рівні з російськими та відсутність кількісних обмежень експорту та імпорту для таких товарів.

Путін також доручив визначити пункти пропуску на кордоні з РФ для переміщення товарів.

Крім того, російський лідер пообіцяв окупованим територіям "гуманітарну підтримку".

"Українська правда" у Threads

Теми: МЗСРосіяОРДЛОторгівля
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