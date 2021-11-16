Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина относительно ОРДЛО

Вторник, 16 ноября 2021, 10:32
Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина относительно ОРДЛО
МИД, фото Михаила Ткача, УП

Украинское Министерство иностранных дел считает указ президента России Владимира Путина об упрощении попадания товаров с оккупированной части Донбасса на российский рынок грубым вмешательством в дела Украины, российскому МИД направлена ​​нота протеста.

Источник: заявление МИД Украины в связи с указом президента РФ от 15 ноября

Дословно: "Рассматриваем подписание президентом Российской Федерации указа №657 от 15 ноября 2021 года о признании РФ так называемых сертификатов о происхождении товаров, которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

Признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство".

Детали: МИД Украины подчеркнул, что подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, а также "подвешивает" усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию.

МИД призвал: "Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Этому предшествовало: 15 ноября Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из ОРДЛО. Среди мер – допуск товаров с оккупированных территорий к госзакупкам на уровне с российскими и отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта для таких товаров.

Путин также поручил определить пункты пропуска на границе с РФ для перемещения товаров.

Кроме того, российский лидер пообещал оккупированным территориям "гуманитарную поддержку".

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДРосcияОРДЛОторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
Все новости...
Реклама: