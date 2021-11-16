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Украина направила России ноту протеста из-за указа Путина относительно ОРДЛО

Вторник, 16 ноября 2021, 11:32
МИД, фото Михаила Ткача, УП

Украинское Министерство иностранных дел считает указ президента России Владимира Путина об упрощении попадания товаров с оккупированной части Донбасса на российский рынок грубым вмешательством в дела Украины, российскому МИД направлена ​​нота протеста.

Источник: заявление МИД Украины в связи с указом президента РФ от 15 ноября

Дословно: "Рассматриваем подписание президентом Российской Федерации указа №657 от 15 ноября 2021 года о признании РФ так называемых сертификатов о происхождении товаров, которые выдаются на временно оккупированной Россией части территории в Донецкой и Луганской областях как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, нарушение ее законодательства и норм международного права.

Признание "сертификатов", одностороннее определение пунктов пропуска с целью перемещения товаров через временно неподконтрольный участок государственной границы Украины и другие предусмотренные указом мероприятия ярко демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию временно оккупированных территорий нашего государства в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство".

Детали: МИД Украины подчеркнул, что подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата, а также "подвешивает" усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы этих важных площадок по мирному урегулированию.

МИД призвал: "Продолжим консолидацию международной поддержки нашего государства, чтобы заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".

Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Этому предшествовало: 15 ноября Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры, смягчающие условия для допуска на российские рынки товаров из ОРДЛО. Среди мер – допуск товаров с оккупированных территорий к госзакупкам на уровне с российскими и отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта для таких товаров.

Путин также поручил определить пункты пропуска на границе с РФ для перемещения товаров.

Кроме того, российский лидер пообещал оккупированным территориям "гуманитарную поддержку".

Темы: МИДРосcияОРДЛОторговля
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