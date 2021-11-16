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Свіжий рейтинг партій: лідер незмінний, але підтримка Разумкова росте

Вівторок, 16 листопада 2021, 11:46
фото з Facebook Верховної Ради

Рейтинг партії "Слуга народу" залишається низьким, але ця політсила продовжує лідирувати серед інших конкурентів.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-13 листопада

Деталі: Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 18,0% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

 

За партію "Європейська солідарність" – 13,9%, "Опозиційна платформа – За життя" – 10,7%, "Батьківщина" – 10,1%.

Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію Разумкова "Розумна політика" підтримують 7,9%, "Сила і честь" – 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 5,5%, партію "Українська  стратегія Гройсмана" – 5,0%, Радикальну партію – 4,5%, "УДАР Віталія Кличка" – 3,7%, партію Шарія – 3,1%, ВО "Свобода" – 2,1%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

 

Нагадаємо: Позафракційний народний депутат, ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков наразі сформував міжфракційне об'єднання у Верховній Раді, але підтвердив наміри створювати партію.

Що передувало: Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-9 листопада, свідчили: якби вибори відбулись найближчим часом, то до Верховної Ради потрапили би 7 партій, рейтинги ще двох близькі до п’ятивідсоткового бар’єру.

Рейтинг партії "Слуга народу" був на рівні 17,3% (серед тих, хто піде на вибори й визначився з вибором).

Українська правда
Теми: соціологіяпартіїВерховна Рада


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