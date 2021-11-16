Свежий рейтинг партий: лидер неизменен, но поддержка Разумкова растет

Рейтинг партии "Слуга народа" остается низким, но эта политсила продолжает лидировать среди других конкурентов.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-13 ноября

Детали: Рейтинг партий возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 18% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Европейская солидарность" – 13,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,7%, "Батькивщина" – 10,1%.

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию Разумкова "Разумная политика" поддерживают 7,9%, "Сила и честь" – 6,4%, партию Мураева "Наши" – 5,5%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%, Радикальную партию – 4,5%, "УДАР Виталия Кличко" – 3,7%, партию Шария – 3,1%, ВО "Свобода" – 2,1%.

Рейтинг других политических сил – менее 2%.

Напомним: Внефракционный народный депутат, экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сформировал межфракционное объединение в Верховной Раде, но подтвердил намерение создавать партию.

Что предшествовало: Результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 4-9 ноября, свидетельствовали: если бы выборы состоялись в ближайшее время, то в Верховную Раду попали бы 7 партий, рейтинги еще двух близки к пятипроцентному барьеру.

Рейтинг партии "Слуга народа" был на уровне 17,3% (среди тех, кто пойдет на выборы и определился с выбором).