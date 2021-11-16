Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выход из "красной зоны" должен начаться со следующей недели – Ляшко

Вторник, 16 ноября 2021, 12:13
Виктор Ляшко, фото "Радио Свобода"

Со следующей недели регионы Украины начнут выходить из "красной зоны" эпидемической опасности, прогнозируют в Министерстве охраны здоровья. 

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 16 ноября

Прямая речь: "Начало выхода регионов из красного уровня эпидопасности можно ожидать со следующей недели.

Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки стали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом".

Детали: Глава Минздрава отметил, что 18 областей продолжают находиться в красной зоне эпидемической опасности, а с 18 ноября будет установлен красный уровень и на территории Винницкой области.

В то же время, с момента установления красного уровня эпидопасности в первом регионе – Херсонской области – прошло 30 дней.

"Это фактически такое же время, как в прошлой волне. То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", – сказал Ляшко.

Министр сообщил также, что 64% ​​коек под Covid-больных занято по стране (более 49 тысяч из 78 тысяч).

15 ноября зафиксирован антирекорд по летальным случаям – 838 смертей за сутки, но Ляшко отметил, что этот показатель начнет падать через 2 недели после стабилизации уровня заболеваемости.

Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составляло 14 дней.

За последние 3 месяца 94% госпитализированных с коронавирусом не прошли полный курс вакцинации, а вакцинированные лица госпитализируются в 5,5 раза редко, чем невакцинированные, подчеркнул Ляшко.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинCovid-2019коронавирусэпидемияЛяшко Виктор
powered by lun.ua
Главное сегодня

Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"

Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters

ФОТОСтоимость проездного для студентов будет выше, чем размер нынешней стипендии

Кулеба прокомментировал немецкую идею размещения в Украине мигрантов из Беларуси

фотоБригаду быстрого реагирования Нацгвардии перебросили на западную границу

Тысяча за вакцинацию: Шмыгаль рассказал, как ее будут начислять

Все новости...
карантин
В Греции на фоне вспышки Covid-19 протестовали работники государственных больниц
83% нардепов имеют COVID-сертификаты – Стефанчук
Корниенко намекнул, что отдельные нардепы нарушают карантин в Раде
Последние новости
18:09
Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"
17:59
Меркель снова поговорила о мигрантах с Лукашенко: у него заявили о договоренности
17:43
На Донбассе враг стрелял из артиллерии разных калибров: трое бойцов ранены
17:42
Закрытие межбанка: гривня упала к доллару, но выросла до евро
17:24
Судья, которая выпившая сбила столб в Киеве, получила штраф и потеряла права
17:21
инфографикаБанки выдали кредитов на 6,5 миллиардов под портфельные госгарантии
17:20
На Днепропетровщине задержан мужчина за избиение 4-летней дочери до смерти
17:13
Подозреваемый в убийстве коллеги патрульный пытался сбежать в Россию
17:10
Из-за решения Германии запуск "Северного потока-2" могут отложить до марта - Reuters
17:06
Укрэксимбанк выдал 300 миллионов кредита Запорожью
Все новости...