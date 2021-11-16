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Выход из "красной зоны" должен начаться со следующей недели – Ляшко

Вторник, 16 ноября 2021, 11:13
Выход из красной зоны должен начаться со следующей недели – Ляшко
Виктор Ляшко, фото "Радио Свобода"

Со следующей недели регионы Украины начнут выходить из "красной зоны" эпидемической опасности, прогнозируют в Министерстве охраны здоровья. 

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 16 ноября

Прямая речь: "Начало выхода регионов из красного уровня эпидопасности можно ожидать со следующей недели.

Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки стали стабильно преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом".

Детали: Глава Минздрава отметил, что 18 областей продолжают находиться в красной зоне эпидемической опасности, а с 18 ноября будет установлен красный уровень и на территории Винницкой области.

В то же время, с момента установления красного уровня эпидопасности в первом регионе – Херсонской области – прошло 30 дней.

"Это фактически такое же время, как в прошлой волне. То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам", – сказал Ляшко.

Министр сообщил также, что 64% ​​коек под Covid-больных занято по стране (более 49 тысяч из 78 тысяч).

15 ноября зафиксирован антирекорд по летальным случаям – 838 смертей за сутки, но Ляшко отметил, что этот показатель начнет падать через 2 недели после стабилизации уровня заболеваемости.

Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составляло 14 дней.

За последние 3 месяца 94% госпитализированных с коронавирусом не прошли полный курс вакцинации, а вакцинированные лица госпитализируются в 5,5 раза редко, чем невакцинированные, подчеркнул Ляшко.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: карантинCovid-2019коронавирусэпидемияЛяшко Виктор
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