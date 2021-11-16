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"Слуги народу" не голосуватимуть за звільнення міністра культури Ткаченка – Арахамія

Вівторок, 16 листопада 2021, 16:13
Слуги народу не голосуватимуть за звільнення міністра культури Ткаченка – Арахамія
ДАВИД АРАХАМІЯ. ФОТО С СОЦМЕРЕЖ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ"

Депутатська фракція "Слуга народу" не голосуватиме за відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики.

Джерело: голова фракції "СН" Давид Арахамія у кулуарах парламенту 12 листопада, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Усі (члени фракції – ред.) про це, по-перше, почули з новин. Це неправильно, коли фракція призначає міністра, а потім із новин дізнається, що він якось там "психонув" і щось там написав. Я не думаю, що за такого підходу він має шанси бути звільненим".

Деталі: За словами Арахамії, фракція не голосуватимемо за звільнення Ткаченка: "нехай тоді буде заручником цієї ситуації".

Голова фракції додав, що Ткаченко мав обговорити рішення про відставку із фракцією "Слуга народу".

Пряма мова: "Він мав прийти на фракцію, сказати, що, мовляв, не згоден з такими от позиціями і хочу піти. Якщо він так чомусь не зробив, то отримає наслідки. Ми не обговорювали це питання на фракції, бо до нас не надходило ще жодного такого запиту від нього".

Передісторія:

  • 11 листопада Олександр Ткаченко написав заяву про відставку з посади міністра культури та інформаційної політики, зокрема, через раптове для нього рішення уряду забрати Держкіно в його міністерства та через малий бюджет, який планується виділити на культуру у 2022 році.
  • 12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що не мав можливості поспілкуватися з Ткаченком щодо його відставки і мотивації.

Українська правда

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Теми: ТкаченкоСлуга народуМінкультуриАрахамія
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