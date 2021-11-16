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"Слуги народа" не будут голосовать за увольнение министра культуры Ткаченко – Арахамия

Вторник, 16 ноября 2021, 17:13
ДАВИД АРАХАМИЯ. ФОТО из СОЦСЕТИ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА"

Депутатская фракция "Слуга народа" не будет голосовать за отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информполитики.

Источник: глава фракции "СН" Давид Арахамия в кулуарах парламента 12 ноября, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Все (члены фракции – ред.) об этом, во-первых, услышали из новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом из новостей узнает, что он как-то там "психонул" и что-то там написал. Не думаю, что при таком подходе он имеет шансы быть уволенным".

Детали: По словам Арахамии, фракция не будет голосовать за увольнение Ткаченко: "пусть тогда будет заложником этой ситуации".

Глава фракции добавил, что Ткаченко должен был обсудить решение об отставке с фракцией "Слуга народа".

Прямая речь: "Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия. Мы не обсуждали этот вопрос на фракции, потому что к нам не поступало еще ни одного такого запроса от него.

Предыстория:

  • 11 ноября Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и через малый бюджет, который планируется выделить на культуру в 2022 году.
  • 12 ноября премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что не имел возможности пообщаться с министром Ткаченко по поводу его отставки и мотивации.

Украинская правда
Темы: ТкаченкоСлуга народаМинкультурыАрахамия
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