"Це була гра на результат" – тренер збірної України з футболу
Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу команди у матчі з футболістами Боснії та Герцеговини.
Джерело: LIVE після матчу
Пряма мова Петракова: "Ми дуже задоволені, що вийшли у плей-офф.
Те, що ми не боїмося нікого – це 100%. Ми будемо грати. Ми хочемо поїхати в Катар.
Хто б не попався нам, я думаю, ми обіграємо і поїдемо в Катар".
"Це така гра… це нервова гра. Я знав, що буде така тяжка гра…
Команда виглядала добре.
Десь щось нервували, не виходило… але я задоволений, як грали хлопці. Вони проявили характер. Все зробили. Такі ігри граються дуже тяжко.
Це була гра на результат. Ми його досягли. Все".
Що передувало: Збірна України з футболу зуміла пробитися у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.
Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф, де вони боротимуться за вихід на Чемпіонат світу 2022.