"Це була гра на результат" – тренер збірної України з футболу

Виконувач обов’язків головного тренера збірної України Олександр Петраков прокоментував перемогу команди у матчі з футболістами Боснії та Герцеговини.

Джерело: LIVE після матчу

Пряма мова Петракова: "Ми дуже задоволені, що вийшли у плей-офф.

Те, що ми не боїмося нікого – це 100%. Ми будемо грати. Ми хочемо поїхати в Катар.

Хто б не попався нам, я думаю, ми обіграємо і поїдемо в Катар".

"Це така гра… це нервова гра. Я знав, що буде така тяжка гра…

Команда виглядала добре.

Десь щось нервували, не виходило… але я задоволений, як грали хлопці. Вони проявили характер. Все зробили. Такі ігри граються дуже тяжко.

Це була гра на результат. Ми його досягли. Все".

Що передувало: Збірна України з футболу зуміла пробитися у плей-офф кваліфікації Чемпіонату світу 2022. У вирішальному матчі українці з рахунком 2:0 на виїзді обіграли команду Боснії та Герцеговини.

Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з виходом у плей-офф, де вони боротимуться за вихід на Чемпіонат світу 2022.