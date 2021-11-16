"Это была игра на результат" – тренер сборной Украины по футболу

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков прокомментировал победу команды в матче с футболистами Боснии и Герцеговины.

Источник: LIVE после матча

Прямая речь Петракова: "Мы очень довольны, что вышли в плей-офф.

То, что мы не боимся никого – это 100%. Мы будем играть. Мы хотим поехать в Катар.

Кто бы ни попался нам, я думаю, мы обыграем и поедем в Катар".

"Это такая игра... это нервная игра. Я знал, что будет такая тяжелая игра...

Команда выглядела хорошо.

Где-то нервничали, не получалось… но я доволен, как играли ребята. Они проявили характер. Все сделали. Такие игры играются очень тяжело.

Это была игра на результат. Мы его добились. Все".

Что предшествовало: Сборная Украины по футболу сумела пробиться в плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022. В решающем матче украинцы со счетом 2:0 на выезде обыграли команду Боснии и Герцеговины.

Президент Владимир Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф, где они будут бороться за выход на Чемпионат мира 2022 года.