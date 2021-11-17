Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Окупанти на Донбасі 13 разів порушували "тишу" і запускали безпілотник

Середа, 17 листопада 2021, 07:32
фото: штаб ООС

Протягом доби 16 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, а також проліт ворожого безпілотника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також обстріли велися в бік Новотошківського, Муратового і Пісків, біля Новоолександрівки, Новозванівки, Попасної, Травневого.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 17 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента

Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг

Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна

Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"

Саакашвілі знепритомнів у тюремній лікарні, він у реанімації

"Серйозний удар": Офісу президента не сподобалося, які документи оприлюднила Соколова

Усі новини...
ООС
Бойовики нарощують свідомі обстріли житлових секторів – СЦКК
Українські бійці збили російський безпілотник, що перетнув лінію  розмежування
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь
Останні новини
01:50
США звинуватили іранців у кіберзмові для втручання у президентські вибори
00:53
Макрон: Франція не запроваджуватиме карантин для нещеплених
23:55
"Ці документи цінні для суспільства": Соколова відповіла на звинувачення Офісу президента
23:14
Поліція отримала доступ до телефону Полякова та проведе новий брифінг
22:57
Меркель прокоментувала публікацію Росією конфіденційних листів з Парижа і Берліна
22:33
фотоРезніков зустрівся з главою Пентагону в США: обговорили загрози з боку РФ
22:05
Новини економіка: відставка голови ФДМ, зупинка імпорту електроенергії з Білорусі
21:53
Війська РФ на кордоні: США узгодили з Україною оцінку загрози від Росії
21:39
Українські військові вперше в історії взяли участь у кібернавчаннях під головуванням США
21:24
Новини 18 листопада: замах на міністра, звіт розвідки щодо "вагнерівців"
Усі новини...