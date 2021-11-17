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Окупанти на Донбасі 13 разів порушували "тишу" і запускали безпілотник

Середа, 17 листопада 2021, 06:32
Окупанти на Донбасі 13 разів порушували тишу і запускали безпілотник
фото: штаб ООС

Протягом доби 16 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, а також проліт ворожого безпілотника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Біля Причепилівки російські найманці здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Також обстріли велися в бік Новотошківського, Муратового і Пісків, біля Новоолександрівки, Новозванівки, Попасної, Травневого.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Станом на 7 годину ранку 17 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас
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