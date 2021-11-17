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Оккупанты на Донбассе 13 раз нарушали "тишину" и запускали беспилотник

Среда, 17 ноября 2021, 07:32
фото: штаб ООС

В течение суток 16 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, а также пролет вражеского беспилотника.

Источник: штаб ООС

Детали: В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Прицепыловки российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также обстрелы велись в сторону Новотошкивского, Муратового и Песков, возле Новоалександровки, Новозвановки, Попасной, Майского.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на 7 часов утра 17 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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