На Сході бойовики 9 разів порушили тишу, поранено українського військового

Від початку доби 16 листопада російські війська дев’ять разів порушили режим тиші на лінії зіткнення й поранили українського військовослужбовця.

Джерело: оперативне зведення штабу операції Об’єднаних сил

Дослівно: "Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння".

Деталі: Внаслідок обстрілів російські гібридні війська поранили одного українського військового. Пораненому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікарні, його стан – задовільний.

Тричі окупанти відкривали вогонь в напрямку Новотошківського з артилерії калібру 152 мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також обстріли зафіксували біля Мар’їнки, Причепилівки, Травневого, Новоолександрівки та Новозванівки.

Українські сили відкривали вогонь у відповідь і примусили противника відступити.

Що було раніше: Зранку 16 листопада українські військові збили російський безпілотний апарат "Орлан-10", який перетнув лінію розмежування на Донеччині та літав над територією, підконтрольною українському урядові.