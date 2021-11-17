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У Києві кількість смертей від Covid перевищила 7 тисяч

Середа, 17 листопада 2021, 10:57
Фото unsplash.com

За добу 16 листопада у столиці померли від коронавірусу 62 хворих, загалом з початку пандемії померли 7008 осіб.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 609 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 62 летальних випадки від вірусу (загалом 7008)".

Деталі: Серед нових хворих 90 дітей – 38 дівчаток від 1 до 17 років і 52 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (323), Дніпровському (228) та в Деснянському (172) районах.

153 хворих на коронавірус госпіталізували, також поклали в лікарні 226 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 282 397 підтверджених випадки коронавірусу, 241 557 мешканців міста подолали хворобу, з них 980 за минулу добу.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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