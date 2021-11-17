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В Киеве количество смертей от Covid превысило 7 тысяч

Среда, 17 ноября 2021, 10:57
Фото unsplash.com

За сутки 16 ноября в столице умерли от коронавируса 62 больных, всего с начала пандемии скончались 7008 человек.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 62 летальных случая от вируса (в общей сложности 7008)".

Детали: Среди новых больных 90 детей – 38 девочек от 1 до 17 лет и 52 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (323), Днепровском (228) и Деснянском (172) районах.

153 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 226 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 282 397 подтвержденных случая коронавируса, 241 557 жителей города преодолели болезнь, из них 980 за минувшие сутки.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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