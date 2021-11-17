В Киеве количество смертей от Covid превысило 7 тысяч
За сутки 16 ноября в столице умерли от коронавируса 62 больных, всего с начала пандемии скончались 7008 человек.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 609 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 62 летальных случая от вируса (в общей сложности 7008)".
Детали: Среди новых больных 90 детей – 38 девочек от 1 до 17 лет и 52 мальчика от 4 месяцев до 17 лет.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (323), Днепровском (228) и Деснянском (172) районах.
153 больных коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 226 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 282 397 подтвержденных случая коронавируса, 241 557 жителей города преодолели болезнь, из них 980 за минувшие сутки.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 15 ноября в Украине 838 человек умерли от коронавируса – это был новый антирекорд за сутки.
- В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали рекордные 73 летальных случая от осложнений Covid-19.