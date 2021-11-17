Вдруге за тиждень бойовики обстріляли село на Донеччині 

У ніч на 17 листопада бойовики угруповання "ДНР" обстріляли село Невельське, внаслідок чого 2 будинки зруйновано, ще 5 будинків пошкоджено.

Джерело: поліція Донецької області

Дослівно: "Поліція документує наслідки обстрілу села Невельське

Сьогодні вночі, вдруге за цей тиждень, бойовики обстріляли село в Покровському районі.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Авдіївки.

Пошкоджено сім будинків, два з яких зруйновано.

Жертв серед населення немає".

Деталі: Поліція оприлюднила знімки з Невельського.

Раніше командування ООС повідомляло, що до 7 ранку 17 листопада в напрямку Невельського противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Цьому передувало: Зранку 16 листопада незаконні збройні формування обстріляли Мар’їнку з мінометів калібру 82 мм, зруйнували житловий будинок.

Українська сторона СЦКК заявила, що бойовики нарощують обстріли житлових секторів: у вересні було 7 обстрілів, у жовтні – 9, а в листопаді за пів місяця вже 8 обстрілів (станом на 16 листопада).