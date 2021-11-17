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Второй раз за неделю боевики обстреляли село в Донецкой области

Среда, 17 ноября 2021, 10:52
Второй раз за неделю боевики обстреляли село в Донецкой области
Фото полиции из Невельского

В ночь на 17 ноября боевики группировки "ДНР" обстреляли село Невельское, в результате чего 2 дома разрушены, еще 5 домов повреждены.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно: "Полиция документирует последствия обстрела села Невельское.

Сегодня ночью, второй раз за эту неделю, боевики обстреляли село в Покровском районе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Авдеевки.

Повреждены семь домов, два из которых разрушены.

Жертв среди населения нет".

Детали: Полиция показала снимки из Невельского. 

 
 
 
 
 

Ранее командование ООС сообщало, что до 7 утра 17 ноября в направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Этому предшествовало: Утром 16 ноября незаконные вооруженные формирования обстреляли Марьинку из минометов калибра 82 мм, разрушили жилой дом.

Украинская сторона СЦКК заявила, что боевики наращивают обстрелы жилых секторов: в сентябре было 7 обстрелов, в октябре – 9, а в ноябре за полмесяца уже 8 обстрелов (по состоянию на 16 ноября).

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Темы: ДонбассДонецкая областьбоевые действия
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