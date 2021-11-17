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Лідеру "антивакцинаторів" Стахіву не змогли обрати запобіжний: він не прийшов до суду

Середа, 17 листопада 2021, 14:03
Лідеру антивакцинаторів Стахіву не змогли обрати запобіжний: він не прийшов до суду
Остап Стахів. Фото з Facebook

Галицький райсуд Львова не зміг обрати запобіжний захід для антивакцинатора Остапа Стахіва, якому інкримінують захоплення влади, оскільки той не з’явився на засідання.

Джерело: помічник судді Олега Юрківа, який мав обирати запобіжний, Діана Кузьма у коментарі "Українській правді"  

Пряма мова Кузьми: "Запобіжний захід не обрали, оскільки Стахів не з’явився у засідання, а запобіжний обов’язково розглядається за участі особи. Оскільки Стахів не затриманий, то він мав сам прийти за повідомлення. Він не з’явився, тому була нарадча кімната, і була ухвала про дозвіл на затримання. Від сьогоднішнього дня правоохоронці мають право на затримання і привід".

Деталі: За її словами, адвокати Стахіва були у суді.

Відсутність свого підзахисного вони пояснили тим, що він хворий і перебуває у лікарні на лікуванні.

Але документи, які вони надали, не були належним чином завірені, тому суд не міг їх взяти до уваги.

Наразі засідання суду перенесли на 18 листопада.

Що було раніше: Служба безпеки України повідомила про підозру лідеру "антивакцинаторів" Остапу Стахіву і заблокувала їхню всеукраїнську мережу. 

Про те, хто такий Стахів та про інших антивакцинаторів читайте "Намордник залиште Біллу Гейтсу. Як працює антиковідний рух в Україні"

Читайте також: Я не антивакцинатор, але... Хто і чому протистоїть карантинним обмеженням?"

Бог, страх і принципи. Що керує українцями, які йдуть з роботи через обов'язкове ковід-щеплення

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціясуд
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